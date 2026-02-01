مباريات الأمس
"صفقة الملايين".. جيرارد يتحدث عن أسباب تراجع مستوى محمد صلاح

كتب : محمد خيري

02:55 م 01/02/2026

محمد صلاح

كشف ستيفن جيرارد، أسطورة نادي ليفربول السابق، أسباب تراجع أداء محمد صلاح هذا الموسم مع الفريق الأحمر، رغم مشاركته في الفوز الأخير على نيوكاسل يونايتد برباعية مقابل هدف ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جيرارد، في تصريحات لقناة TNT Sports: "تراجع مستوى صلاح قليلًا من حيث غزارة الأهداف، وإذا استطاع آرني استعادة مستواه المعهود، فإن هذه التشكيلة من اللاعبين قادرة على تحقيق سلسلة انتصارات متتالية ونهاية موسم مميزة."

وأضاف عن تعزيزات الفريق: "أحد الأمور المتعلقة بتراجع مستوى صلاح، هو التعاقد مع إيزاك بمبلغ مالي كبير، ليكون خيارًا إضافيًا لمواجهة تحديات الفريق الهجومية."

وتابع: "تم جلب ويرتز لإضافة مرونة وفتح الباب أمام خيارات مختلفة، وقد أخذ وقته ليكون على دراية تامة بأداء الفريق."

واختتم جيرارد حديثه بالإشارة إلى الخط الأمامي للفريق، قائلاً: "ربما يكون إيكيتيكي هو اللاعب الوحيد في الهجوم الذي يمكن القول إنه كان في حالة جيدة ومتسقًا."

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صلاح محمد صلاح ليفربول جيرارد

