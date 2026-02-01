إعلان

مقتل 9 أشخاص إثر انحراف حافلة ركاب جنوب تركيا

كتب : مصراوي

05:00 م 01/02/2026

انحراف حافلة ركاب جنوب تركيا - ارشيفية

(أ ب)

ذكر مسؤول تركي بارز أن حافلة بين المدن انحرفت عن طريق في إقليم أنطاليا جنوب تركيا اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص.

وأظهرت صور التقطتها قناة (تي آر تي) الحكومية حافلة الركاب وهي ملقاة على جانبها على جسر على طريق فرعي سريع في دوسيمالتي وهي منطقة تقع شمال غرب مركز مدينة أنطاليا.

وقال الحاكم الإقليمي خلوصي شاهين إن 21 شخصا أصيبوا، سبعة منهم بجروح خطيرة مثل أطراف مبتورة وكان السائق من بين الضحايا.

وقالت وكالة أنباء (دي إتش إيه) إن الحادث تسبب في سقوط بعض الركاب من الحافلة، التي كانت متجهة الليلة الماضية من تيكيرداج في أقصى شمال غرب تركيا.

وفي نفس اليوم، لقي سبعة أشخاص حتفهم في حادث تصادم بين سيارتين من الأمام في مدينة بوردور، على بعد 65 كيلومترا (40 ميلا) شمال منطقة دوسيمالتي.

