كريستيانو في "الشيوخ".. لماذا استعان به ممثل الحكومة كمثال لمخاطر الإنترنت؟

كتب : نشأت حمدي

03:52 م 01/02/2026

مجلس الشيوخ

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ استعانة المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، بلاعب الكرة العالمي كريستيانو رونالدو، كمثال تربوي في واقعة منعه نجله من استخدام التليفون قبل سن الـ16.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس؛ لمناقشة عدد من طلبات المناقشة حول مخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.

وقال الوزير، خلال كلمته، إن اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو أعلن منع نجله من استخدام التليفون المحمول قبل الوصول إلى سن الـ16.

وأعلن فوزي توافقه مع مقترحات منع التليفون في المدرسة مطلقًا، مشيرًا إلى أن العديد من دول العالم، اتخذت بعض الإجراءات للحد من استخدام الأطفال الهواتف المحمولة.

