رسميًا.. برشلونة يعلن ضم حمزة عبدالكريم قادمًا من الأهلي

أول تعليق من حمزة عبدالكريم بعد انضمامه رسميًا لبرشلونة

أعلن نادي برشلونة اليوم الأحد، تعاقده رسميًا مع اللاعب الشاب حمزة عبدالكريم، قادمًا من النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة صورة اللاعب وكتب: "نادي برشلونة والأهلي المصري يتوصلان إلى اتفاق بشأن إعارة اللاعب حمزة عبد الكريم حتى 30 يونيو 2026، مع خيار شراء للنادي الكتلوني في نهاية الموسم.

وكان حمزة عبدالكريم قد وقع على العقود الثلاثية يوم الجمعة الماضية، قبل أن يتجه أمس السبت لإسبانيا ويجري الكشف الطبي بنجاح.

