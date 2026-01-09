مباريات الأمس
"لابد من إشراك مصطفي محمد".. دونجا يحدد مفاتيح مواجهة مصر وكوت ديفوار

كتب : نهي خورشيد

05:30 ص 09/01/2026
أكد تامر عبد الحميد دونجا نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مواجهة الفراعنة أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية ستكون من أصعب محطات البطولة القارية.

وقال دونجا في تصريحات تلفزيونية إن منتخب كوت ديفوار يتمتع بقوة كبيرة، ما يجعل اللقاء تحدياً صعباً، لكنه في الوقت نفسه أعرب عن تفاؤله بما يقدمه المنتخب المصري خلال البطولة.

وأوضح نجم الزمالك السابق ضرورة الدفع بمصطفى محمد بشكل أساسي في المباراة المقبلة، باعتباره عنصر مهم في الجانب الهجومي، إلى جانب أهمية زيادة التأمين الدفاعي في الجبهة التي ينشط بها أماد ديالو، أخطر عناصر المنتخب الإيفواري.

واختتم دونجا تصريحاته بالتأكيد على أن مباراة جنوب إفريقيا كانت الأفضل فنياً لمنتخب مصر خلال البطولة، في حين وصف لقاء بنين بالأضعف، متمنياً ظهور محمد الشناوي بشكل مميز أمام كوت ديفوار، خاصة وأن تألقه قد يصنع الفارق لصالح الفراعنة.

منتخب مصر مباراة مصر وكوت ديفوار موعد مباراه منتخب مصر وكوت ديفوار تامر عبد الحميد محمد الشناوي أماد ديالو

