المرور يضبط صاحب ملاكي "شغال أجرة" بالشرقية

كتب : مصراوي

08:43 م 24/02/2026

السائق

كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تضمن تجزئة قائد سيارة أجرة بلوحات ملاكى مزيفة الأجرة بالشرقية.

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالمنشور "سارية التراخيص" وقائدها يحمل رخصة قيادة سارية مقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق. وتبين أن اللوحات المثبتة خاصة بالسيارة وصادرة من وحدة المرور المختصة.

الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"

بمواجهته اعترف باستخدام السيارة فى تحميل الركاب فى غير الغرض المرخص لها فتحفظت الشرطة على السيارة واتخذت الإجراءات القانونية حيال قائدها.

