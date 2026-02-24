ناصر منسي يقود الهجوم.. تشكيل الزمالك لمواجهة زد

أعلن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة زد، في الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

في حراسة المرمى: مهدي سليمان

في خط الدفاع: محمود بنتايج – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – عمر جابر

في خط الوسط: محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد

في خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – خوان بيزيرا

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي و أحمد فتوح ومحمد إبراهيم والسيد أسامة وأحمد ربيع وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وشيكو بانزا وسيف الجزيري وعدي الدباغ.