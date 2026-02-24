مباريات الأمس
ناصر منسي يقود الهجوم.. تشكيل الزمالك لمواجهة زد

كتب : هند عواد

08:39 م 24/02/2026

نادي الزمالك

أعلن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة زد، في الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

في حراسة المرمى: مهدي سليمان

في خط الدفاع: محمود بنتايج – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – عمر جابر

في خط الوسط: محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد

في خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – خوان بيزيرا

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي و أحمد فتوح ومحمد إبراهيم والسيد أسامة وأحمد ربيع وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وشيكو بانزا وسيف الجزيري وعدي الدباغ.

بنادي الزمالك نادي زد الدوري المصري الممتاز ناصر منسي

