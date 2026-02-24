ناصر منسي يقود الهجوم.. تشكيل الزمالك لمواجهة زد
كتب : هند عواد
نادي الزمالك
أعلن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة زد، في الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:
في حراسة المرمى: مهدي سليمان
في خط الدفاع: محمود بنتايج – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – عمر جابر
في خط الوسط: محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد
في خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – خوان بيزيرا
ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي و أحمد فتوح ومحمد إبراهيم والسيد أسامة وأحمد ربيع وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وشيكو بانزا وسيف الجزيري وعدي الدباغ.