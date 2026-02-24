تابعنا على

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تحميل قائد سيارة "ربع نقل" حمولة زائدة على سيارته حال سيره بإحدى الطرق بالقاهرة معرضا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر). وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تحفظت الشرطة على السيارة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.