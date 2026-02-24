توقف مباراة في الدوري الإسرائيلي لإفطار اللاعبين المسلمين

توقف مباراة في الدوري الإسرائيلي لإفطار اللاعبين ا

كتبت-هند عواد:

توقفت مباراة في الدوري الإسرائيلي بين مكابي حيفا وهبوعيل، للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار.

ونشر حساب إسرائيلي عبر منصبة التغريدات "إكس" ويدار من وزارة الخارجية الإسرائيلية، صورة من المباراة، أثناء إفطار اللاعبين المسلمين.

وأشار الموقع إلى أنه تم السماح للاعبين المسلمين بالإفطار في شهر رمضان.

ويضم فريق مكابي حيفا، الثنائي المسلم السنغال عبدالله سيك والإيفواري سيدريك دون، فيما يلعب المالي مامادي ديارا في صفوف هوبويل بيتاه تيكفا.