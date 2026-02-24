إعلان

إجراء عاجل بشأن موظفة تعدت على زميلها بمديرية الزراعة بالغربية

كتب : عمرو صالح

08:33 م 24/02/2026

علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن وقف موظفة بمديرية الزراعة بمحافظة الغربية عن العمل، وذلك على خلفية واقعة اعتدائها على زميل لها، وإحالتها إلى النيابة الإدارية لاتخاذ اللازم.

يأتي ذلك فور تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر تعدي إحدى الموظفات بمديرية الزراعة بمحافظة الغربية، بالضرب والسب بألفاظ نابية على أحد زملائها، مما تسبب في حالة من الهرج وأساء لبيئة العمل أمام جمهور المواطنين والعاملين.

وفور تداول الفيديو، توجه رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات إلى مديرية الزراعة، للتحقيق الفوري والعاجل في الواقعة، والتي خلصت إلى خروج الموظفة على مقتضيات الواجب الوظيفي ومخالفة مدونة السلوك.

وفور عرض مذكرة تفصيلية بالواقعة من قبل الإدارة المركزية لشؤون المديريات، تم التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، والتي شملت الإحالة للنيابة الإدارية لإجراء التحقيقات اللازمة، فضلاً عن استبعاد المسؤولة عن موقعها الإداري ووقفها عن العمل لحين انتهاء التحقيقات؛ لضمان حسن سير العمل وانتظامه، إضافة إلى إسناد مهام الإدارة إلى مسؤول آخر لضمان عدم تعطل مصالح المواطنين.

وشددت وزارة الزراعة في هذا السياق على أنها لن تتهاون مع أي خروج عن الانضباط الوظيفي أو أي سلوك يسيء لهيبة المؤسسات الحكومية، مؤكدة أن احترام القانون وقواعد العمل هو المعيار الأساسي للتعامل مع كافة العاملين بالقطاع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية الزراعة بالغربية وزارة الزراعة إحالة موظفة للتحقيق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

‎ماذا يحدث لأمعائك عند تناول الأطعمة الحارة على الإفطار؟
رمضان ستايل

‎ماذا يحدث لأمعائك عند تناول الأطعمة الحارة على الإفطار؟
"ولا يهمك وحصل خير".. ياسر جلال يقبل اعتذار الفنان أحمد ماهر بعد الإساءة
دراما و تليفزيون

"ولا يهمك وحصل خير".. ياسر جلال يقبل اعتذار الفنان أحمد ماهر بعد الإساءة
كواليس ترشيح مجدي الجلاد لمنصب وزير الإعلام في حكومة الجنزوري.. الإعلامي
دراما و تليفزيون

كواليس ترشيح مجدي الجلاد لمنصب وزير الإعلام في حكومة الجنزوري.. الإعلامي
"ألفاظ خارجة وانفعال ماجد المصري".. في رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

"ألفاظ خارجة وانفعال ماجد المصري".. في رامز ليفل الوحش"
"إحنا رايحين في داهية".. مجدي الجلاد: الذكاء الاصطناعي سيهيمن على المحتوى
دراما و تليفزيون

"إحنا رايحين في داهية".. مجدي الجلاد: الذكاء الاصطناعي سيهيمن على المحتوى

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان