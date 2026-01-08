باريس سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسي بعد الفوز على مارسيليا

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، تدريباته الجماعية استعداداً لمواجهة منتخب كوت ديفوار، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وخاض محمود حسن تريزيجيه، لاعب وسط المنتخب الوطني، تدريبات بالكرة خلال مران المنتخب اليوم، في محاولة لتجهيزه للمباراة، بعد إصابته بتمزق في أربطة الكاحل، خلال مباراة بنين في دور ال 16 بأمم أفريقيا.

وبدأت مران المنتخب الوطني بإحماءات بدنية، ثم القيام ببعض الجمل الفنية وتقسيمة شارك بها جميع اللاعبين

واختتم المنتخب الوطني تدريباته مساء اليوم، بتخصيص جزء للتدريب على ركلات الجزاء.

وشهد مران المنتخب الوطني حضور هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد، بجانب حمادة الشربيني ومصطفى أبو زهرة، عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وكان منتخب مصر تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره بنين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

