كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعادت أوراق قضية "سيدة سيدي سالم"، التي نظرتها محكمة جنايات فوه خلال الساعات الماضية، للأذهان ذكريات مؤلمة لواقعة اهتز لها ضمير المجتمع بمحافظة كفر الشيخ منذ نحو عقدين من الزمان، لتعيد مشاهد القسوة والاعتداء تحت تهديد السلاح تصدر المشهد القضائي من جديد.

القضية الحالية، التي أحيلت أوراق المتهم فيها (مزارع، 29 عاماً) إلى فضيلة المفتي، تتقاطع في تفاصيلها البشعة مع "قضية الـ 11 ذئباً" الشهيرة التي وقعت عام 2006.

فبينما شهد الماضي القريب مأساة سيدة اختطفت وتناوب 11 متهماً على اغتصابها انتقاماً من زوجها، تكرر المشهد في 2025 بمركز سيدي سالم، ولكن بطلها متهم واحد اقتحم المنزل ليغتصب أماً أمام طفلها الصغير.

تعد قضية عام 2006 هي الأقسى في سجلات الجنايات بالمحافظة، حين أقدم 11 متهماً بينهم حدثًا، على اختطاف ربة منزل تحت تهديد السلاح واقتيادها لمنطقة مهجورة، في واقعة انتهت بصدور حكم تاريخي عام 2009 من المستشار الراحل مختار شلبي بإعدام 10 متهمين دفعة واحدة، وحبس المتهم الـ 11 بالسجن لمدة 15 عامًا لعدم بلوغه السن القانوني.

وبذات القسوة، كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية الحالية (رقم 23367 لسنة 2025)، أن المتهم "محمد. س" حمل سلاحاً أبيض (سكين) واقتحام مسكن الضحية، ولم يكتفِ باغتصابها بغير رضاها، بل شلّ مقاومتها بالضرب والتهديد بذبح طفلها الذي شهد الواقعة.

المتهم الذي لم يراعِ حرمة المسكن أو صرخات الصغير، قام بتوثيق جريمته بتصوير الضحية بالإكراه وسرقة هاتف نجلها، ليواجه قائمة اتهامات شملت (الاغتصاب، السرقة بالإكراه، الضرب العمد، احتجاز أنثى وطفل، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وحيازة سلاح أبيض).

وبرئاسة المستشار محمد السيد عبده، وعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز مطر وممدوح علي غالي، سطرت محكمة جنايات فوه فصلاً جديداً من فصول الردع بإحالة أوراق المتهم للمفتي، لتنتظر المحافظة النطق بالحكم في جلسة مارس 2026.