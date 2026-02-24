أصدرت محكمة في طهران، حكما بالإعدام على رجل إيراني متهم بـ "معاداة الله"، في خطوة تعد الأولى من نوعها مرتبطة بالاحتجاجات الواسعة التي اندلعت في يناير الماضي.

وقالت وكالة "رويترز" البريطانية، نقلا عن مصدر مقرب من عائلة المتهم، إن القضاء الإيراني لم يعلن رسميا حتى الآن عن القرار الصادر بحق محمد عباسي، مشيرا إلى أن المحكمة العليا لم تؤيد الحكم بعد ليدخل حيز التنفيذ النهائي.

وأوضح المصدر، أن السلطات وجهت لعباسي تهمة قتل ضابط أمن خلال الاضطرابات، وهو الادعاء الذي نفته عائلته بشكل قاطع.

وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير منظمات حقوق الإنسان التي تؤكد مقتل آلاف الأشخاص خلال حملة القمع العنيفة للاحتجاجات، والتي وُصفت بأنها أسوأ اضطرابات داخلية تشهدها البلاد منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

ويكتسب الحكم حساسية سياسية، في ظل تحذيرات صريحة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فترة الاضطرابات؛ إذ هدد طهران بشن عمل عسكري مباشر في حال إقدام الحكومة على تنفيذ عمليات إعدام بحق المتظاهرين.

ويراقب المجتمع الدولي مدى التزام طهران بهذه الخطوات القضائية التصعيدية التي قد تشعل فتيل مواجهة عسكرية مع واشنطن في ظل التوتر القائم.

وأفاد المصدر، بصدور حكم آخر بالسجن لمدة 25 عاما بحق فاطمة عباسي، ابنة المتهم الرئيسي، لدورها المزعوم في الاحتجاجات.

وأبدى المصدر، مخاوف بشأن نزاهة الإجراءات القانونية، مؤكدا أن المتهمين حُرموا من الوصول إلى المحامين الذين اختاروا تمثيلهم، إذ تم الاكتفاء بتعيين محامٍ عام لهم من قبل السلطات، مما يضعف فرص الدفاع العادلة في قضية تواجه عقوبة قصوى.

