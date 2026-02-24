إعلان

إعلام عبري: وصول 12 مقاتلة أمريكية إلى إسرائيل

كتب : عبدالله محمود

08:49 م 24/02/2026

الطيران الأمريكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن 12 طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف-22، وصلت مساء الثلاثاء إلى إسرائيل، استعدادًا لهجوم محتمل على إيران.

وقالت القناة الـ12 العبرية، أن نشر الطائرات يأتي وسط تصاعد التوترات مع إيران، كجزء من تعزيز كبير للقوات الجوية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، والذي يشمل أيضاً حاملات الطائرات، وعشرات الطائرات من طراز F-35 وF-15 وF-16، والعديد من طائرات التزود بالوقود.

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن نشر 12 طائرة مقاتلة من طراز إف-22 في إسرائيل في إطار الاستعدادات الأمريكية في المنطقة لشن هجوم محتمل على إيران.

وفي وقت سابق، أعلنت إيران رسميًا وضع قواتها المسلحة في حالة التأهب القصوى، وذلك رداً على تعزيز الولايات المتحدة لوجودها العسكري في المنطقة، بما في ذلك تحركات حاملات الطائرات والقاذفات الاستراتيجية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب على إيران إيران وأمريكا القوات الأمريكية حرب إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إلى أي مدى تضغط الأموال الساخنة على استقرار الجنيه؟
اقتصاد

إلى أي مدى تضغط الأموال الساخنة على استقرار الجنيه؟
‎ماذا يحدث لأمعائك عند تناول الأطعمة الحارة على الإفطار؟
رمضان ستايل

‎ماذا يحدث لأمعائك عند تناول الأطعمة الحارة على الإفطار؟
كواليس مبهجة تجمع عبلة كامل وياسمين عبدالعزيز ومنة شلبي في إعلان رمضاني
دراما و تليفزيون

كواليس مبهجة تجمع عبلة كامل وياسمين عبدالعزيز ومنة شلبي في إعلان رمضاني
"إحنا رايحين في داهية".. مجدي الجلاد: الذكاء الاصطناعي سيهيمن على المحتوى
دراما و تليفزيون

"إحنا رايحين في داهية".. مجدي الجلاد: الذكاء الاصطناعي سيهيمن على المحتوى
يورتشيتش أعلن تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة غزل المحلة في الدوري
رياضة محلية

يورتشيتش أعلن تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان