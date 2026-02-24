أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن 12 طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف-22، وصلت مساء الثلاثاء إلى إسرائيل، استعدادًا لهجوم محتمل على إيران.

وقالت القناة الـ12 العبرية، أن نشر الطائرات يأتي وسط تصاعد التوترات مع إيران، كجزء من تعزيز كبير للقوات الجوية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، والذي يشمل أيضاً حاملات الطائرات، وعشرات الطائرات من طراز F-35 وF-15 وF-16، والعديد من طائرات التزود بالوقود.

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن نشر 12 طائرة مقاتلة من طراز إف-22 في إسرائيل في إطار الاستعدادات الأمريكية في المنطقة لشن هجوم محتمل على إيران.

وفي وقت سابق، أعلنت إيران رسميًا وضع قواتها المسلحة في حالة التأهب القصوى، وذلك رداً على تعزيز الولايات المتحدة لوجودها العسكري في المنطقة، بما في ذلك تحركات حاملات الطائرات والقاذفات الاستراتيجية.