"تفوق أسود التيرانجا".. تاريخ مواجهات السنغال ومالي قبل مباراة كأس أمم أفريقيا 2025

كتب - يوسف محمد:

07:31 م 08/01/2026
يلاقي منتخب السنغال نظيره منتخب مالي غدا الجمعة 9 يناير الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

ومن المقرر إقامة المباراة غدا الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ابن بطوطة"، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويلتقي الفائز من مباراة مالي والسنغال غدا الجمعة، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، مع الفائز من مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

تاريخ مواجهات مالي والسنغال

وستكون مباراة السنغال أمام مالي غدا الجمعة، هى المباراة رقم 16 التي تجمع بين المنتخبين في مختلف البطولات، حيث سبق وتواجها معا في 15 مباراة سابقة.

وشهدت مباريات المنتخبين معا من قبل، تفوق كبير للمنتخب السنغالي، الذي تمكن من تحقيق الفوز في 7 مباريات، تلقى الهزيمة في مباراتين وحضر التعادل في 6 لقاءات.

وسجل لاعبو المنتخب السنغالي 22 هدفا في مرمى مالي، فيما تلقت شباكهم 13 هدفا.

ويعد نجم منتخب السنغال السابق هنري كامارا، هو الهداف التاريخي لمواجهات المنتخبين معا، برصيد 3 أهداف.

وبالحديث عن مواجهات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، فإننا نجد أن المنتخبين تواجها معا في مباراة واحدة بالبطولة، عام 2004 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

أقرأ أيضًا:

"لعب أقل من 3 دقائق".. حسام حسن يعيد ما حدث معه في أمم أفريقيا 2006 خلال مباراة بنين

"إيقاف ثنائي الاتحاد ومدرب المصري".. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الخامسة من كأس العاصمة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مالي كأس الأمم الأفريقية مالي والسنغال مباراة مالي والسنغال بطولة أمم أفريقيا

