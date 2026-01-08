الموعد والقناة والمعلق.. كل ماتريد معرفته عن صدام ليفربول وآرسنال الليلة

استقر أرني سلوت٬ المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة آرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي .

ويواجه ليفربول نظيره أرسنال اليوم الخميس٬ ضمن منافسات الجولة ال٢١ من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم ٢٠٢٦.

ونعرض خلال السطور التالية التشكيل المتوقع لفريق ليفربول لمواجهة أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ميلوس كيركيز ٬ فيرجيل فان دايك ٬ إبراهيما كوناتي ٬ جيرمي فريمبونج.

ـ خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر ٬ ريان جرافينبيرخ ٬ كورتيس جونز.

خط الهجوم: فلوريان فيرتز ٬هوجو إيكيتيكي ٬ فيديريكو كييزا.

ويذكر أن ليفربول يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٣٤ نقطة.