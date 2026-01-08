مباريات الأمس
كأس مصر

حرس الحدود

- -
14:30

سموحة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

ليفربول

كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
20:00

مارسيليا

في غياب صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي

كتب : محمد الميموني

01:27 م 08/01/2026
استقر أرني سلوت٬ المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة آرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي .

ويواجه ليفربول نظيره أرسنال اليوم الخميس٬ ضمن منافسات الجولة ال٢١ من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم ٢٠٢٦.

ونعرض خلال السطور التالية التشكيل المتوقع لفريق ليفربول لمواجهة أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ميلوس كيركيز ٬ فيرجيل فان دايك ٬ إبراهيما كوناتي ٬ جيرمي فريمبونج.

ـ خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر ٬ ريان جرافينبيرخ ٬ كورتيس جونز.

خط الهجوم: فلوريان فيرتز ٬هوجو إيكيتيكي ٬ فيديريكو كييزا.

ويذكر أن ليفربول يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٣٤ نقطة.

