في غياب صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي
كتب : محمد الميموني
استقر أرني سلوت٬ المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة آرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي .
ويواجه ليفربول نظيره أرسنال اليوم الخميس٬ ضمن منافسات الجولة ال٢١ من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم ٢٠٢٦.
ونعرض خلال السطور التالية التشكيل المتوقع لفريق ليفربول لمواجهة أرسنال كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: ميلوس كيركيز ٬ فيرجيل فان دايك ٬ إبراهيما كوناتي ٬ جيرمي فريمبونج.
ـ خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر ٬ ريان جرافينبيرخ ٬ كورتيس جونز.
خط الهجوم: فلوريان فيرتز ٬هوجو إيكيتيكي ٬ فيديريكو كييزا.
ويذكر أن ليفربول يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٣٤ نقطة.