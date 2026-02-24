الدقهلية ـ رامي محمود:

أطلقت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية حملة توعوية موسعة تحت شعار «3–5 سنين أمان… باللولب أو الكبسولة ضمان»، بهدف تعزيز مفاهيم المباعدة الصحية بين الحملين، حفاظًا على صحة الأم والطفل، وتحقيق الاستقرار الأسري.

وأوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الحملة تأتي ضمن خطة المديرية لرفع معدلات الوعي المجتمعي بأهمية وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، مؤكدًا أن اللولب والكبسولة يُعدان من أكثر الوسائل أمانًا وفعالية لتحقيق المباعدة الصحية الموصى بها طبيًا.

وأشار إلى أن الكبسولة تتميز بسهولة التركيب والإزالة من خلال إجراء طبي بسيط داخل وحدات ومراكز تنظيم الأسرة، كما أنها مناسبة للأمهات المرضعات ويمكن استخدامها بعد الولادة مباشرة، فضلًا عن أنها لا تعتمد على التذكّر اليومي مثل الحبوب، مما يقلل فرص النسيان ويوفر راحة وحماية دون قلق.

وأكد أن جميع خدمات تنظيم الأسرة، بما في ذلك تركيب اللولب والكبسولة، تُقدم مجانًا داخل الوحدات الصحية بالمحافظة، من خلال فرق طبية مدربة تقدم المشورة الطبية السليمة لمساعدة كل سيدة في اختيار الوسيلة الأنسب لحالتها الصحية.

واختتم «الجزار» تصريحاته بالتأكيد على أن المباعدة بين الحملين تمثل استثمارًا حقيقيًا في صحة الأم ومستقبل الأبناء، داعيًا السيدات إلى التوجه لأقرب وحدة صحية للاستفادة من خدمات الحملة وتحقيق استقرار صحي وأسري أفضل.