في مدرجات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، ولدت أيقونة جديدة للبطولة، يدعي ميشيل نكوكا مبولادينجا مشجع منتخب الكونغو الديمقراطية، الذي وقف خلف بلاده طول الـ 90 دقيقة تجسيداً لروح الزعيم الأفريقي "باتريس لومومبا".

وخطفت دموعه عقب الخروج القاسي أمام الجزائر في دور الـ 16 من البطولة الأفريقية، أنظار ملايين ومحبي القارة السمراء، ليكتب اسمه كأشهر وجه في النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز 6 مشاهد سابقة في نسخ كأس الأمم الأفريقية، وذلك وفقاً لـ "BBC":

1- في ربيع عام 1993، تلقت زامبيا صدمة لم يعرفها منتخب من قبل، بعدما تحطمت طائرة البعثة في سواحل الجابون، لتغيب معها أسماء ومنتخب وطني بالكامل كان قريباً من كتابة تاريخ جديد بعد إنجاز أولمبي أمام إيطاليا.

وأعادت زامبيا بناء نفسها بسرعة مذهلة وبعد أقل من عام، وجد المنتخب الزامبي طريقه إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 1994 لكنه خسر اللقب أمام نيجيريا.

2- في 2002، ظهر المنتخب الكاميروني بقميص بلا أكمام في مشهد غير مسبوق بكرة القدم الأفريقية، لتمنعه "الفيفا" من ارتدائه مرة أخري.

وفي 2004، عاد الجدل من جديد بزي أقرب إلى القطعة الواحدة أثار غضب الاتحاد الدولي ليقرر فرض غرامات وعقوبات.

3- تعرضت بعثة منتخب توجو في نسخة 2010 لهجوم مسلح أثناء توجهها إلى مقر إقامتها في أنجولا، إطلاق نار كثيف، قتلى وجرحى وحالة رعب سيطرت على اللاعبين.

مما دفع السلطات التوجولية إلى سحب المنتخب من البطولة، رغم رغبة بعض اللاعبين في الاستمرار.

4- وسط الحرب الأهلية في كوت ديفوار، خرج ديدييه دروجبا من إطار اللاعب إلى دور القائد الوطني مستخدماً صوته ومكانته ليطالب بوقف القتال.

ورغم قيادة بلاده إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية مرتين، إلا أن حمله لم يكتمل، بعدما خسر اللقب بركلات الترجيح في 2006 و2012.

5- في ليبرفيل، عاصمة الجابون التي شهدت وفاة البعثة كاملة، عاد منتخب زامبيا في 2012 لتحقيق إنجاز غير مسبق بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، ليصل إلى النهائي أمام كوت ديفوار وبعد أطول ركلات ترجيح في تاريخ النهائيات تقريباً، انتزعت اللقب الأول في تاريخها.

6- قرر منتخب المغرب مستضيف نسخة 2015، الانسحاب من هذه النسخة خوفاً من انتشار وباء إيبولا بغرب أفريقيا، خاصة بعد رفض الاتحاد الأفريقي التأجيل.

وعاقب الكاف المغرب بالاستبعاد، واعتذرت عدة دول عن الاستضافة، قبل أن تحتضن غينيا الاستوائية البطولة في اللحظات الأخيرة ورغم الفوضى التنظيمية انتهت النسخة بنهائي مثير، حسمته كوت ديفوار أمام غانا بركلات الترجيح.