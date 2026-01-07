مباريات الأمس
مسؤول باتحاد الكرة يوضح حقيقة إيقاف حسام حسن عن مباريات كأس الأمم الأفريقية

كتب : نهي خورشيد

04:55 ص 07/01/2026
    حسام حسن مع الجماهير المغربية (4)
    حسام حسن مع الجماهير المغربية (3)
    حسام حسن مع الجماهير المغربية (2)
    ابنة حسام حسن (2)
    حسام حسن (5) (1)
    حسام حسن (4) (1)
    حسام حسن (9)
    حسام حسن وزوجته دانا علي (7)
    حسام حسن وزوجته دانا علي (1)
    حسام حسن وزوجته دانا علي (6)
    حسام حسن وزوجته دانا علي (8)
    حسام حسن وزوجته دانا علي (3)
    حسام حسن وزوجته دانا علي (2)
    اينة حسام حسن (10) (1)
    اينة حسام حسن (8) (1)
    حسام حسن 1 (1)

نفى مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمتواجد حالياً في المغرب، صحة ما تردد بشأن صدور قرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإيقاف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لعدة مباريات.

وأكد أبو زهرة أن الأنباء المتداولة حول إيقاف حسام حسن لمدة ثلاث مباريات لا أساس لها من الصحة، مشدداً على أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني يحرص دائماً على احترام الجماهير، وعلى رأسها الجماهير المغربية التي قدمت دعماً كبيراً للفراعنة منذ الوصول إلى مدينة أغادير.

وأشار عضو اتحاد الكرة إلى أن حسام حسن يوجه الشكر باستمرار للجماهير المغربية في كل مناسبة، تقديراً لمساندتهم للاعبين والجهاز الفني خلال مشوار المنتخب في البطولة.

وكانت بعض التقارير تحدثت عن نية الكاف توقيع عقوبة على حسام حسن استناداً إلى المادة 147 من لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الخاصة باستفزاز الجماهير والتي تنص على الإيقاف لثلاث مباريات مع غرامة مالية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن حقيقة إيقاف حسام حسن منتخب مصر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مصطفى أبو زهرة كأس أمم أفريقيا

