نفى مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمتواجد حالياً في المغرب، صحة ما تردد بشأن صدور قرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإيقاف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لعدة مباريات.

وأكد أبو زهرة أن الأنباء المتداولة حول إيقاف حسام حسن لمدة ثلاث مباريات لا أساس لها من الصحة، مشدداً على أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني يحرص دائماً على احترام الجماهير، وعلى رأسها الجماهير المغربية التي قدمت دعماً كبيراً للفراعنة منذ الوصول إلى مدينة أغادير.

وأشار عضو اتحاد الكرة إلى أن حسام حسن يوجه الشكر باستمرار للجماهير المغربية في كل مناسبة، تقديراً لمساندتهم للاعبين والجهاز الفني خلال مشوار المنتخب في البطولة.

وكانت بعض التقارير تحدثت عن نية الكاف توقيع عقوبة على حسام حسن استناداً إلى المادة 147 من لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الخاصة باستفزاز الجماهير والتي تنص على الإيقاف لثلاث مباريات مع غرامة مالية.