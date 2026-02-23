إعلان

العراق يؤكد التزامه بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والاتفاقات مع الكويت

كتب : مصراوي

10:31 م 23/02/2026

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

وكالات

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، موقفي العراق والكويت بشأن إيداع الخرائط، حيث أكد حسين التزام العراق بالقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، والاتفاقات الثنائية المبرمة بين العراق والكويت، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين بحث، اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي، عدداً من القضايا الثنائية، وسبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أطر التعاون القائم بينهما".

وأضافت، أن "الجانبين تناولا تطورات الأوضاع في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لتكريس الأمن والاستقرار"، لافتة الى أنهما "أكدا على أهمية التنسيق والتشاور المستمر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وبينت أنه "جرى خلال الاتصال أيضاً بحث موقفي العراق والكويت بشأن إيداع الخرائط"، مؤكدا "التزام العراق بالقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، والاتفاقات الثنائية المبرمة بين العراق والكويت".


كانت وزارة الخارجية الكويتية قد استدعت أول أمس السبت، القائم بأعمال سفارة العراق لدى الكويت زيد شنشول؛ لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على ما تضمنته الادعاءات العراقية المودعة لدى الأمم المتحدة حول الحدود بين البلدين.

واعتبرت الوزارة، في بيان لها، "الادعاءات العراقية مساساً بسيادة الكويت على مناطقها البحرية والمرتفعات المائية التابعة لها".

وأعلن العراق أمس الأحد أن تحديد مجالاته البحرية وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يُعد شأناً سيادياً ولا يحق لأي دولة التدخل فيه، مع التأكيد على احترامه لأحكام ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة.

فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي أيمن الصفدي الكويت مجلس الأمن العراق

