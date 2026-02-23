إعلان

الذهب يقفز بأكثر من 2% إلى 5221 دولارا للأونصة اليوم

كتب : أحمد الخطيب

10:30 م 23/02/2026

سعر الذهب

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم بنسبة 2.3%، ليصل سعر الأوقية إلى 5221 دولارًا، وفقًا لبيانات وكالة بلومبيرج. وكانت بورصات المعادن قد افتتحت تعاملات اليوم على سعر 5104 دولار للأوقية.

كما سجلت أسعار الفضة ارتفاعًا بنسبة 3.8% لتصل إلى نحو 87.9 دولارًا للأوقية، بعد أن بدأت تداولات اليوم عند 84.6 دولارًا للأوقية.

ويأتي ارتفاع أسعار المعدنين مدعومًا بتراجع الدولار عالميًا، إلى جانب حالة التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزز الإقبال على الذهب والفضة كملاذات آمنة.

