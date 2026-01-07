مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
22:15

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

إنتر ميلان

كأس السوبر الإسباني

برشلونة

- -
21:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

إعلان

10 صور لاحتفال زين الدين زيدان وزوجته بفوز الجزائر على الكونغو

كتب - يوسف محمد:

01:32 ص 07/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    زيدان وزوجته (3)
  • عرض 10 صورة
    زيدان وزوجته (8)
  • عرض 10 صورة
    زيدان وزوجته (1)
  • عرض 10 صورة
    زيدان وزوجته (7)
  • عرض 10 صورة
    زيدان وزوجته (6)
  • عرض 10 صورة
    زيدان وزوجته (4)
  • عرض 10 صورة
    زيدان في مباراة الجزائر والكونغو (2)
  • عرض 10 صورة
    زيدان في مباراة الجزائر والكونغو (1)
  • عرض 10 صورة
    زيدان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطف النجم الفرنسي زين الدين زيدان وزوجته، الأضواء بشكل كبير خلال مباراة الجزائر أمام الكونغو الديمقراطية أمس، في دور ال 16 بأمم أفريقيا.

وتواجد زين الدين زيدان رفقة زوجته في المدرجات، لمتابعة اللقاء ودعم نجلهما لوكا، حارس المرمى الأساسي لمحاربي الصحراء في البطولة.

وكان المنتخب الجزائري حقق فوزا صعبا على حساب الكونغو الديمقراطية أمس، بنتيجة هدف دون مقابل، أحرزه اللاعب عادل بولبينة في الدقيقة 118 من عمر المباراة، ليقود بلاده لربع نهائي الكان.

وعقب تسجيل بولبينة الهدف، قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، ظهرت علامات السعادة الواضحة على زيدان وزوجته، حيث احتفل أسطورة الكرة الفرنسية بشكل قوي عقب إحراز هدف فوز الجزائر.

ومنذ بداية النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، واعتاد زيدان على التواجد في كافة مباريات الجزائر ومتابعتها من داخل المدرجات، لدعم نجله لوكا.

وسيكون المنتخب الجزائري، على موعد مع مواجهة قوية أمام نظيره منتخب نيجيريا يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور ربع النهائي بكأس الأمم الأفريقية.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من محمد حمدي بعد إصابته بالرباط الصليبي في مباراة بنين

"لدعم نجله".. 5 صور لحضور زين الدين زيدان مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيدان وزوجته منتخب الجزائر الجزائر والكونغو الديمقراطية مباراة الجزائر والكونغو زين الدين زيدان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

أول تعليق رسمي بشأن استقالة الحكومة بعد تشكيل البرلمان الجديد
أخبار مصر

أول تعليق رسمي بشأن استقالة الحكومة بعد تشكيل البرلمان الجديد
يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها
الموضة

يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها
"بينهم مصر وكوت ديفوار".. مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
رياضة عربية وعالمية

"بينهم مصر وكوت ديفوار".. مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
“لازم ينتبه لتصريحاته".. سهير المرشدي ترد على أحمد العوضي بعد إثارته الجدل
زووم

“لازم ينتبه لتصريحاته".. سهير المرشدي ترد على أحمد العوضي بعد إثارته الجدل
عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
زووم

عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان