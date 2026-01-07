10 صور لاحتفال زين الدين زيدان وزوجته بفوز الجزائر على الكونغو

خطف النجم الفرنسي زين الدين زيدان وزوجته، الأضواء بشكل كبير خلال مباراة الجزائر أمام الكونغو الديمقراطية أمس، في دور ال 16 بأمم أفريقيا.

وتواجد زين الدين زيدان رفقة زوجته في المدرجات، لمتابعة اللقاء ودعم نجلهما لوكا، حارس المرمى الأساسي لمحاربي الصحراء في البطولة.

وكان المنتخب الجزائري حقق فوزا صعبا على حساب الكونغو الديمقراطية أمس، بنتيجة هدف دون مقابل، أحرزه اللاعب عادل بولبينة في الدقيقة 118 من عمر المباراة، ليقود بلاده لربع نهائي الكان.

وعقب تسجيل بولبينة الهدف، قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، ظهرت علامات السعادة الواضحة على زيدان وزوجته، حيث احتفل أسطورة الكرة الفرنسية بشكل قوي عقب إحراز هدف فوز الجزائر.

ومنذ بداية النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، واعتاد زيدان على التواجد في كافة مباريات الجزائر ومتابعتها من داخل المدرجات، لدعم نجله لوكا.

وسيكون المنتخب الجزائري، على موعد مع مواجهة قوية أمام نظيره منتخب نيجيريا يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور ربع النهائي بكأس الأمم الأفريقية.

