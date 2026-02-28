مباريات الأمس
الدوري المصري

الأهلي

- -
21:30

زد

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
19:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

0 0
17:15

فياريال

لحظة بلحظة.. ليفربول 2 ضد وست هام يونايتد 0.. فان دايك يسجل الثاني للريدز

كتب : يوسف محمد

05:03 م 28/02/2026 تعديل في 05:32 م
انطلقت منذ قليل مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليا، ضمن منافسات الجولة الـ28 بالدوري الإنجليزي "البريمرليج".

ويدخل فريق ليفربول اللقاء، وهو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" برصيد نقطة جمعهم من 27 مباراة ، فيما يحتل فريق وست هام المركز الـ18 بجدول الترتيب.

وجاء تشكيل ليفربول للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك وميلوس كيركيز

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر وريان جرافنبرج

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي وكودي جاكبو

وفي المقابل يدخل فريق وست هام اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مادس هيرمانسون

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، كونستانتينوس مافروبانوس، ديساسي ومالك ضيوف

خط الوسط: توماس سوتشيك، سونجوتو ماجاسا وماتيوس فيرنانديز

خط الهجوم: جارود بوين، تاتي كاستيلانوس وسامرفيل

أبرز أحداث مباراة ليفربول ووست هام يونايتد:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: هوجو إيكتيكي يسجل الهدف الأول لليفربول في مرمى وست هام

الدقيقة 10: رأسية من لاعب وست هام ولكنها تمر بجوار مرمى ليفربول

الدقيقة 18: محاولات مستمرة من ليفربول لتسجيل الهدف الثاني للريدز

الدقيقة 24: فيرجيل فان دايك يسجل الهدف الثاني للريدز في مرمى وست هام

الدقيقة 30: تسديدة من كودي جاكبو لاعب ليفربول تصطدم بلاعب فريق وست هام

ليفربول ووست هام الدوري الإنجليزي البريميرليج

