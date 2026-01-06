مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

0 0
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

إعلان

ملخص مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا 2025

كتب - يوسف محمد:

05:54 م 06/01/2026 تعديل في 08:38 م
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مباراة الجزائر (2) (1)
  • عرض 9 صورة
    مباراة الجزائر (4) (1)
  • عرض 9 صورة
    مباراة الجزائر (3) (1)
  • عرض 9 صورة
    مران منتخب الجزائر (2)
  • عرض 9 صورة
    مران منتخب الجزائر (1)
  • عرض 9 صورة
    منتخب الجزائر
  • عرض 9 صورة
    منتخب الجزائر
  • عرض 9 صورة
    رياض محرز قائد منتخب الجزائر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق منتخب الجزائر اليوم فوزا هاما على حساب نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025.

وبهذا الفوز ضمن منتخب الجزائر التأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، ليضرب موعدا مع منتخب نيجيريا في ربع النهائي.

ويدخل منتخب الجزائر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لوكا زيدان

خط الدفاع: رفيق بلغالي، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني وآيت نوري

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، هشام بوداوي وإبراهيم مازة

خط الهجوم: رياض محرز، فارس شايبي ومحمد عمورة

أبرز أحداث مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 7: محاولة من لاعب منتخب الجزائر على حدود منطقة جزاء الكونغو ولكن الدفاع يبعدها

الدقيقة 12: توقف المباراة لعلاج لاعب منتخب الجزائر عمورة

الدقيقة 16: رأسية من لاعب الجزائر تمر خارج مرمى الكونغو الديمقراطية

الدقيقة 22: عرضية من لاعب الكونغو الديمقراطية، يبعدها دفاع منتخب الجزائر

الدقيقة 26: رأسية خطيرة من لاعب منتخب الجزائر ولكنها تمر بجوار مرمى الكونغو

الدقيقة 34: محاولات من لاعبي منتخب الكونغو لتسجيل الهدف الأول في مرمى الجزائر

الدقيقة 37: عرضية من إبراهيم مازا لاعب الجزائر ولكن يتصدى لها حارس مرمى الكونغو الديمقراطية

الدقيقة 42: تسديدة من إبراهيم مازا لاعب الجزائر تمر بجوار مرمى الكونغو

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقة وقت بدل ائع

الدقيقة 1+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 51: عرضية من لاعب الكونغو يبعدها دفاع الجزائر

الدقيقة 53: رأسية من فارس شايبي لاعب الجزائر تمر بجوار مرمى الكونغو الديمقراطية

الدقيقة 59: عرضية من لاعب الجزائر ويبعدها دفاع الكونغو الديمقراطية

الدقيقة 69: تسديدة من رياض محرز لاعب منتخب الجزائر تخرج أعلى مرمى الكونغو

الدقيقة 76: تسديدة من لاعب الجزائر يتصدى لها حارس مرمى الكونغو

الدقيقة 86: تسديدة من حاج موسى لاعب الجزائر من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها حارس مرمى الكونغو

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 3+90: نهاية الوقت الأصلي من اللقاء واللجوء إلى أشواط إضافية

الدقيقة 91: بداية الشوط الإضافي الأول

الدقيقة 99: تسديدة من بغداد بونجاح لاعب منتخب الجزائر ولكنها تخرج أعلى مرمى الكونغو الديمقراطية

الدقيقة 103: عرضية من محمد عمورة لاعب الجزائر يتصدى لها حارس مرمى الكونغو الديمقراطية

الدقيقة 105: حكم المباراة يحتسب دقيقة وقت بدل ضائع

الدقيقة 1+105: نهاية الشوط الإضافي الأول

الدقيقة 106: بداية الشوط الإضافي الثاني

الدقيقة 110: تسديدة من لاعب منتخب الجزائر يتصدى لها حارس مرمى الكونغو

الدقيقة 111: تسديدة من بغداد بونجاح يتصدى لها حارس مرمى الكونغو

الدقيقة 119: عادل بولبينة يحرز الهدف الأول للجزائر في مرمى الكونغو الديمقراطية

الدقيقة 120: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع

الدقيقة 2+120: نهاية المباراة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب الجزائر كأس الأمم الأفريقية الجزائر والكونغو الديمقراطية بطولة أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

51 ضحية لرحلات عمرة مزيفة.. سقوط عصابة "تذاكر الوهم" في الجيزة
حوادث وقضايا

51 ضحية لرحلات عمرة مزيفة.. سقوط عصابة "تذاكر الوهم" في الجيزة
لبلبة: شخصيتي في "جوازة ولا جنازة" جادة وليس بها كوميديا
زووم

لبلبة: شخصيتي في "جوازة ولا جنازة" جادة وليس بها كوميديا
أول تعليق من محمد حمدي بعد إصابته بالرباط الصليبي في مباراة بنين
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من محمد حمدي بعد إصابته بالرباط الصليبي في مباراة بنين
إخلاء سبيل لاعب محترف بالدوري المصري لاتهامه بدهس سيدة بالقاهرة الجديدة
حوادث وقضايا

إخلاء سبيل لاعب محترف بالدوري المصري لاتهامه بدهس سيدة بالقاهرة الجديدة
يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها
الموضة

يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان