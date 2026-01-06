ملخص مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا 2025

أول تعليق من محمد حمدي بعد إصابته بالرباط الصليبي في مباراة بنين

حقق منتخب الجزائر اليوم فوزا هاما على حساب نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025.

وبهذا الفوز ضمن منتخب الجزائر التأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، ليضرب موعدا مع منتخب نيجيريا في ربع النهائي.

ويدخل منتخب الجزائر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لوكا زيدان

خط الدفاع: رفيق بلغالي، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني وآيت نوري

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، هشام بوداوي وإبراهيم مازة

خط الهجوم: رياض محرز، فارس شايبي ومحمد عمورة

أبرز أحداث مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 7: محاولة من لاعب منتخب الجزائر على حدود منطقة جزاء الكونغو ولكن الدفاع يبعدها

الدقيقة 12: توقف المباراة لعلاج لاعب منتخب الجزائر عمورة

الدقيقة 16: رأسية من لاعب الجزائر تمر خارج مرمى الكونغو الديمقراطية

الدقيقة 22: عرضية من لاعب الكونغو الديمقراطية، يبعدها دفاع منتخب الجزائر

الدقيقة 26: رأسية خطيرة من لاعب منتخب الجزائر ولكنها تمر بجوار مرمى الكونغو

الدقيقة 34: محاولات من لاعبي منتخب الكونغو لتسجيل الهدف الأول في مرمى الجزائر

الدقيقة 37: عرضية من إبراهيم مازا لاعب الجزائر ولكن يتصدى لها حارس مرمى الكونغو الديمقراطية

الدقيقة 42: تسديدة من إبراهيم مازا لاعب الجزائر تمر بجوار مرمى الكونغو

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقة وقت بدل ائع

الدقيقة 1+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 51: عرضية من لاعب الكونغو يبعدها دفاع الجزائر

الدقيقة 53: رأسية من فارس شايبي لاعب الجزائر تمر بجوار مرمى الكونغو الديمقراطية

الدقيقة 59: عرضية من لاعب الجزائر ويبعدها دفاع الكونغو الديمقراطية

الدقيقة 69: تسديدة من رياض محرز لاعب منتخب الجزائر تخرج أعلى مرمى الكونغو

الدقيقة 76: تسديدة من لاعب الجزائر يتصدى لها حارس مرمى الكونغو

الدقيقة 86: تسديدة من حاج موسى لاعب الجزائر من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها حارس مرمى الكونغو

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 3+90: نهاية الوقت الأصلي من اللقاء واللجوء إلى أشواط إضافية

الدقيقة 91: بداية الشوط الإضافي الأول

الدقيقة 99: تسديدة من بغداد بونجاح لاعب منتخب الجزائر ولكنها تخرج أعلى مرمى الكونغو الديمقراطية

الدقيقة 103: عرضية من محمد عمورة لاعب الجزائر يتصدى لها حارس مرمى الكونغو الديمقراطية

الدقيقة 105: حكم المباراة يحتسب دقيقة وقت بدل ضائع

الدقيقة 1+105: نهاية الشوط الإضافي الأول

الدقيقة 106: بداية الشوط الإضافي الثاني

الدقيقة 110: تسديدة من لاعب منتخب الجزائر يتصدى لها حارس مرمى الكونغو

الدقيقة 111: تسديدة من بغداد بونجاح يتصدى لها حارس مرمى الكونغو

الدقيقة 119: عادل بولبينة يحرز الهدف الأول للجزائر في مرمى الكونغو الديمقراطية

الدقيقة 120: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع

الدقيقة 2+120: نهاية المباراة