الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
21:30

طلائع الجيش

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

المقاولون العرب

الدوري المصري

سموحة

- -
21:30

الأهلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

جيرونا

جميع المباريات

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

05:00 ص 23/02/2026
    خلال مباراة مانشستر يونايتد و توتنهام (4)
    مانشستر يونايتد (5)
    مانشستر يونايتد (1)
    مانشستر يونايتد (2)

يلاقي فريق مانشستر يونايتد نظيره إيفرتون اليوم الاثنين الموافق 23 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الجولة السابعة والعشرين في الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب هيل ديكنسون معقل إيفرتون.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة وهو يحتل المركز الخامس برصيد 45 نقطة، بينما يدخل إيفرتون المباراة وهو يحتل المركز التاسع برصيد 37 نقطة.

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

من الكمبوند إلى الحواري.. 5 وقائع صادمة هزت أول أيام رمضان
من الكمبوند إلى الحواري.. 5 وقائع صادمة هزت أول أيام رمضان
أزمة الخرائط تحيي خلاف "خور عبدالله" بين العراق والكويت
أزمة الخرائط تحيي خلاف "خور عبدالله" بين العراق والكويت
متى يجب إفطار مريض الأورام والسرطان فورًا؟.. انتبه لهذه الحالات الـ5
متى يجب إفطار مريض الأورام والسرطان فورًا؟.. انتبه لهذه الحالات الـ5
بينها الأهلي ضد سموحة.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة
بينها الأهلي ضد سموحة.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة
محمد سلام مخرج لأول مرة: رحلة ممتعة وتحدي جديد
محمد سلام مخرج لأول مرة: رحلة ممتعة وتحدي جديد

