يلاقي فريق مانشستر يونايتد نظيره إيفرتون اليوم الاثنين الموافق 23 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الجولة السابعة والعشرين في الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب هيل ديكنسون معقل إيفرتون.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة وهو يحتل المركز الخامس برصيد 45 نقطة، بينما يدخل إيفرتون المباراة وهو يحتل المركز التاسع برصيد 37 نقطة.

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1"