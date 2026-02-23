مباريات الأمس
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
21:30

طلائع الجيش

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

المقاولون العرب

الدوري المصري

سموحة

- -
21:30

الأهلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

جيرونا

هل تهدد مونديال 2026؟.. الفوضى تجتاح المكسيك وتأجيل مباريات كرة القدم

كتب : محمد خيري

11:52 ص 23/02/2026
    قرعة كأس العالم 2026
    كأس العالم 2026
    تريوندا كرة كأس العالم 2026 (1)_1
    كرة كأس العالم 2026
    مواجهات نارية في تصفيات كأس العالم

تشهد عدة مناطق في المكسيك حالة من الاضطراب الأمني قبل أسابيع من انطلاق بطولة كأس العالم 2026، التي تُقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتستضيف المكسيك مباريات البطولة على ثلاثة ملاعب رئيسية هي:

ملعب «أكرون» في جوادالاخارا

ملعب «BBVA» في مونتيري

ملعب «بانورتي» في العاصمة

أعمال عنف وتأجيل مباريات

وفقًا لتقارير صحفية دولية، تم إلغاء عدد من الفعاليات الجماهيرية، مع تراجع نسبي في مبيعات بعض التذاكر، في ظل توترات أمنية بإحدى المدن المستضيفة.

وأشارت شبكة «بي بي سي» إلى تعرض نحو 20 فرعًا بنكيًا لهجمات، إضافة إلى إضرام النيران في عدد من المتاجر خلال أعمال العنف الأخيرة.

كما تم تأجيل عدد من مباريات كرة القدم، سواء في الدوري المحلي للرجال أو السيدات، نتيجة التطورات الأمنية، في خطوة تعكس تأثير الأوضاع الراهنة على النشاط الرياضي داخل البلاد.

موقف الحكومة

من جانبها، دعت الرئيسة كلاوديا شينباوم المواطنين إلى التزام الهدوء، مؤكدة أن الحكومة المركزية تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية لاحتواء الموقف واستعادة الاستقرار.

هل يتأثر المونديال؟

حتى الآن، لا توجد مؤشرات رسمية على نقل أو تعديل جدول مباريات كأس العالم 2026 في المكسيك، لكن استمرار التوترات قد يفرض تحديات تنظيمية وأمنية على الدولة المستضيفة.

ويبقى السؤال مطروحًا: هل تنجح السلطات المكسيكية في احتواء الموقف سريعًا، أم أن الاضطرابات قد تلقي بظلالها على واحدة من أكبر البطولات الكروية في العالم؟

