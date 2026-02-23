رقم ضخم.. كم يبلغ قيمة "البشت السعودي" الذي ارتداه رونالدو؟

بينها الأهلي ضد سموحة.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

أثار ظهور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مرتديًا البشت السعودي خلال احتفاله بفوز النصر السعودي على الحزم السعودي، اهتمامًا واسعًا في الأوساط الرياضية والإعلامية.

وجاء اهتمام الجماهير ليس فقط بسبب اللقطة الاحتفالية، بل أيضًا بسبب القيمة التراثية للزي الذي ارتداه اللاعب عقب التتويج بجائزة رجل المباراة.

وكشفت تقارير أن البشت الذي ظهر به رونالدو يُعرف باسم "بشت المعلّمي"، وهو مصنوع يدويًا وفق الحرفة الإحسائية التقليدية، التي تعد من أبرز الصناعات التراثية في المملكة العربية السعودية، حيث شارك في صناعته نحو 9 حرفيين متخصصين في هذه الصناعة العريقة.

ووفقًا لما نُشر عبر حسابات إخبارية سعودية على منصة إكس، تجاوزت قيمة البشت 80 ألف ريال سعودي، نظرًا لكونه منتجًا مصنوعًا بعناية فائقة.