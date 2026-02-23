كاراجر يعود لانتقاد محمد صلاح مجددًا.. ماذا قال؟

بينها الأهلي ضد سموحة.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

هاجم أسطورة نادي جيمي كاراجر، الثنائي محمد صلاح وكودي جاكبو، بعد فوز ليفربول الصعب على مضيفه نوتنجهام فورست بهدف دون رد، مساء الأحد، ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر في مواجهة شهدت مشاركة صلاح وجاكبو ضمن التشكيل الأساسي قبل استبدالهما في الشوط الثاني، حيث خرج صلاح في الدقيقة 77 ودخل بدلاً منه اللاعب ريو نجومها، بينما حل فيديريكو كييزا مكان جاكبو.

وخلال تحليله عبر شبكة سكاي سبورتس، أشاد كاراجر بأداء الناشئ نجوموها بعد مشاركته، قائلًا إنه قدم خلال 15 دقيقة فقط ما يفوق ما قدمه صلاح وجاكبو طوال المباراة، مطالبًا بمنحه فرصة المشاركة كأساسي.

كما وجه كاراجر انتقادات للاعب الوسط كورتيس جونز، مشيرًا إلى أنه يبالغ في الاحتفاظ بالكرة داخل الملعب ويحتاج إلى دقة أكبر في تمريراته خلال المباريات المقبلة.