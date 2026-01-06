أيوب الكعبي أبرزهم.. 5 مهاجمين على طاولة الأهلي بالميركاتو الشتوي

4 لاعبين مهددون بالغياب عن مصر في نصف نهائي أمم أفريقيا.. ما السبب؟

يواصل النادي الأهلي تحركاته في سوق الانتقالات الشتوي بحثًا عن تعزيز خط الهجوم لمواجهة التحديات في الموسم الحالي، وخاصة بعد ضعف إنتاجية بعض رأس الحربة الحاليين.

وارتبط في الفترة الأخيرة عددًا من الخيارات التي ارتبطت بالأهلي وقد ظهر خمسة أسماء رئيسية على طاولة المفاوضات في الفترة الأخيرة:

1. صامويل أسيندي – مهاجم أوجسبورج (الكونغو)

الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع الكونغولي صامويل أسيندي مهاجم نادي أوجسبورج الألماني لتعزيز مركز رأس الحربة في يناير القادم.

2. محمد توريه – مهاجم غيني

الأهلي فتح قنوات تفاوض مع نادي كوبيون بالوسورا الفنلندي من أجل محمد توريه، كما ظهرت أنباء عن تواصل ومفاوضات بشأن اللاعب نفسه لتدعيم الهجوم بعد توصية المدير الفني ييس توروب ببحث التعاقد معه.

3. إبراهيم دياباتي – المهاجم الإيفواري

يُعد إبراهيم دياباتي مهاجم نادي جايس السويدي من الأسماء التي يفاوضها الأهلي حاليًا لتعزيز الخط الهجومي، مع رفع عروض فعلية وتقديم اهتمام حقيقي بقدومه في يناير.

4. أيوب الكعبي – مهاجم أولمبياكوس (المغرب)

يرتبط أيوب الكعبي الدولي المغربي بالاهتمام من الأهلي كأحد الخيارات الهجومية، على الرغم من أن الصفقة لا تزال في مرحلة الاهتمام والمشاورات الأولية وليست مفاوضات رسمية معلنة بعد.

5. علي علوان – مهاجم منتخب الأردن

ترددت أنباء في الإعلام عن رغبة الأهلي في دراسة علي علوان، مهاجم منتخب الأردن، كخيار هجومي، لكن حتى الآن لا توجد مفاوضات رسمية مؤكدة مع ناديه.

