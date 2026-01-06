مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

إعلان

الأجنبي يقتحم بقوة.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

كتب - محمد خيري:

10:00 ص 06/01/2026

نادي الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عاد خيار المدرب الأجنبي ليتصدر حسابات مسؤولي نادي الزمالك من جديد، وذلك بعد فشل المفاوضات في التوصل إلى اتفاق نهائي مع مدرب مصري لتولي القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب مصادر مطلعة داخل النادي، فإن هذا التوجه يأتي رغم وجود رغبة سابقة لدى مجلس الإدارة في إسناد المهمة لمدرب مصري، في محاولة لترشيد النفقات، خاصة في ظل الأزمة المالية الصعبة التي يمر بها النادي في الوقت الحالي.

وأشارت المصادر إلى أن جون إدوارد لعب دورًا رئيسيًا في إعادة طرح فكرة التعاقد مع مدرب أجنبي، مؤكدًا إمكانية تنفيذ هذا الخيار وفق ميزانية مالية محددة، على غرار التجربة السابقة مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

وأضافت المصادر أن الإدارة باتت تدرس هذا الخيار بجدية، مع وضع سقف مالي واضح لأي تعاقد محتمل، لتفادي تحميل النادي أعباء مالية إضافية، في الوقت الذي لا تزال فيه احتمالات تولي مدرب مصري للمهمة قائمة ولكن بنسبة ضعيفة.

ويواصل مسؤولو الزمالك بحث جميع السيناريوهات المتاحة قبل حسم ملف المدير الفني الجديد، في ظل السعي لإيجاد التوازن بين المتطلبات الفنية والظروف المالية التي يمر بها النادي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك مدرب الزمالك الجديد آخر أخبار نادي الزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

حدث بالفن | حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ إيمان البحر درويش واحتفال تركي
زووم

حدث بالفن | حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ إيمان البحر درويش واحتفال تركي
استمارات الدبلومات الفنية 2026.. اعرف خطوات التسجيل كاملة
أخبار مصر

استمارات الدبلومات الفنية 2026.. اعرف خطوات التسجيل كاملة
" لا تفضل الظهور".. 25 صورة لزوجة دونجا نجم الزمالك من حفل الزفاف
مصراوي ستوري

" لا تفضل الظهور".. 25 صورة لزوجة دونجا نجم الزمالك من حفل الزفاف
ما أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة وهل تصح بشخصين فقط؟.. أمين الفتوى يجيب
عبادات

ما أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة وهل تصح بشخصين فقط؟.. أمين الفتوى يجيب
الايجار القديم.. ننشر شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
أخبار مصر

الايجار القديم.. ننشر شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026