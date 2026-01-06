الأجنبي يقتحم بقوة.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

عاد خيار المدرب الأجنبي ليتصدر حسابات مسؤولي نادي الزمالك من جديد، وذلك بعد فشل المفاوضات في التوصل إلى اتفاق نهائي مع مدرب مصري لتولي القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب مصادر مطلعة داخل النادي، فإن هذا التوجه يأتي رغم وجود رغبة سابقة لدى مجلس الإدارة في إسناد المهمة لمدرب مصري، في محاولة لترشيد النفقات، خاصة في ظل الأزمة المالية الصعبة التي يمر بها النادي في الوقت الحالي.

وأشارت المصادر إلى أن جون إدوارد لعب دورًا رئيسيًا في إعادة طرح فكرة التعاقد مع مدرب أجنبي، مؤكدًا إمكانية تنفيذ هذا الخيار وفق ميزانية مالية محددة، على غرار التجربة السابقة مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

وأضافت المصادر أن الإدارة باتت تدرس هذا الخيار بجدية، مع وضع سقف مالي واضح لأي تعاقد محتمل، لتفادي تحميل النادي أعباء مالية إضافية، في الوقت الذي لا تزال فيه احتمالات تولي مدرب مصري للمهمة قائمة ولكن بنسبة ضعيفة.

ويواصل مسؤولو الزمالك بحث جميع السيناريوهات المتاحة قبل حسم ملف المدير الفني الجديد، في ظل السعي لإيجاد التوازن بين المتطلبات الفنية والظروف المالية التي يمر بها النادي.