نجم منتخب مصر يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة بنين بأمم أفريقيا

حصد ياسر إبراهيم مدافع منتخب مصر الأول، جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وبنين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025.

وحقق منتخب مصر فوزا هاما على حساب نظيره منتخب بنين اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليضمن الصعود إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وقدم ياسر إبراهيم مباراة مميزة على المستوى الدفاعي اليوم، بالإضافة إلى تسجيله الهدف الثاني للفراعنة في مرمى بنين، ليساهم في تأهل الفراعنة للدور المقبل من البطولة.

وينتظر منتخب مصر في الدور ربع النهائي من البطولة، الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، في اللقاء المقرر إقامته غدا الثلاثاء.

موعد مباراة مصر المقبلة

وتقام مباراة منتخب مصر المقبلة في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.