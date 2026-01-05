مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

1 1
16:00

غزل المحلة

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

2 1
20:00

وادي دجلة

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

0 0
21:00

موزمبيق

جميع المباريات

نجم منتخب مصر يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة بنين بأمم أفريقيا

كتب- يوسف محمد:

09:13 م 05/01/2026
  عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ياسر إبراهيم يتوج بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وبنين (2)
  • عرض 4 صورة
    ياسر إبراهيم يتوج بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وبنين (4)
  • عرض 4 صورة
    ياسر إبراهيم يتوج بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وبنين (1)

حصد ياسر إبراهيم مدافع منتخب مصر الأول، جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وبنين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025.

وحقق منتخب مصر فوزا هاما على حساب نظيره منتخب بنين اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليضمن الصعود إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وقدم ياسر إبراهيم مباراة مميزة على المستوى الدفاعي اليوم، بالإضافة إلى تسجيله الهدف الثاني للفراعنة في مرمى بنين، ليساهم في تأهل الفراعنة للدور المقبل من البطولة.

وينتظر منتخب مصر في الدور ربع النهائي من البطولة، الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، في اللقاء المقرر إقامته غدا الثلاثاء.

موعد مباراة مصر المقبلة

وتقام مباراة منتخب مصر المقبلة في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر وبنين ياسر إبراهيم رجل مباراة مصر وبنين موعد مباراة مصر المقبلة منتخب مصر

