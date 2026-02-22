مباريات الأمس
أول تحرك من الاتحاد التونسي عقب تعرض المجبري للعنصرية

كتب : محمد عبد الهادي

08:15 م 22/02/2026
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، الأحد، دعمه الكامل لحنبعل المجبري، لاعب منتخب تونس ونادي بيرنلي الإنجليزي، عقب تعرضه لإساءات عنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الاتحاد أنه تواصل مع اللاعب من أجل رفع معنوياته ومساندته في هذه المرحلة، مشيدًا بروح المسؤولية التي أظهرها في تعامله مع هذه التجاوزات.

وكان حنبعل قد نشر عبر حسابه على تطبيق إنستجرام رسائل وصلته تصفه بعبارات مسيئة، من بينها الإرهابي القرد، وذلك عقب مباراة فريقه أمام تشيلسي، التي انتهت بالتعادل 1-1، السبت، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

من جانبه، أدان نادي بيرنلي في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني، الإساءات العنصرية التي وُجهت إلى لاعبه، مؤكدًا أنه لا مكان لمثل هذه التصرفات في المجتمع، ومشددًا على رفضه التام لها.

وأشار النادي إلى أنه أبلغ شركة ميتا بالمنشورات المسيئة، وينتظر دعمًا قويًا منها، إلى جانب الدوري الإنجليزي الممتاز والشرطة، من أجل تحديد هوية المسؤول عن تلك الرسائل والتحقيق معه.

واختتم البيان بالتأكيد على أن حنبعل سيحظى بالدعم الكامل من إدارة النادي وجماهير بيرنلي، التي سبق لها إدانة مثل هذه الإساءات.

حنبل المجبري المجبري الاتحاد التونسي

