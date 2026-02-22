مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

0 1
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 3
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

3 0
17:15

ليفانتي

الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

فالنسيا

الدوري الإيطالي

ميلان

0 0
19:00

بارما

برشلونة يهزم ليفانتي بثلاثية في الدوري الإسباني

كتب : محمد الميموني

08:02 م 22/02/2026

خلال مباراة برشلونة وريال مايوركا (3)

فاز فريق برشلونة على نظيره فريق ليفانتي اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة ال25 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

و افتتح التسجيل لفريق برشلونة اللاعب مارك بيرنال في الدقيقة ال4 من عمر المباراة ثم سجل الثاني اللاعب فرينكي دي يونج في الدقيقة ال32 بينما سجل اللاعب فيرمين لوبيز الهدف الثالث في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وانتهت المباراة بثلاثة نظيفة لفريق برشلونة في الجولة ال25 من بطولة الدوري الإسباني.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

يحتل فريق برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 61 نقطة بينما يحتل فريق ليفانتي المركز التاسع عشر برصيد 18 نقطة.

برشلونة مباراة برشلونة ليفانتي الدوري الإسباني

