برشلونة يهزم ليفانتي بثلاثية في الدوري الإسباني

فاز فريق برشلونة على نظيره فريق ليفانتي اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة ال25 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

و افتتح التسجيل لفريق برشلونة اللاعب مارك بيرنال في الدقيقة ال4 من عمر المباراة ثم سجل الثاني اللاعب فرينكي دي يونج في الدقيقة ال32 بينما سجل اللاعب فيرمين لوبيز الهدف الثالث في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وانتهت المباراة بثلاثة نظيفة لفريق برشلونة في الجولة ال25 من بطولة الدوري الإسباني.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

يحتل فريق برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 61 نقطة بينما يحتل فريق ليفانتي المركز التاسع عشر برصيد 18 نقطة.

