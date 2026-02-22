مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

0 1
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 4
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

3 0
17:15

ليفانتي

الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

فالنسيا

الدوري الإيطالي

ميلان

0 1
19:00

بارما

جميع المباريات

بعد فوز ليفربول وأرسنال.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

كتب : مصراوي

08:43 م 22/02/2026 تعديل في 08:55 م
    خلال مباراة أرسنال وتوتنهام (1)
    خلال مباراة أرسنال وتوتنهام (3)
    خلال مباراة أرسنال وتوتنهام (4)

كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت اليوم الأحد العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن أبرز نتائج اليوم، فوز أرسنال على توتنهام هوتسبير برباعية مقابل هدف، فيما حقق ليفربول فوزا صعبا على نوتنجهام فورست بهدف دون رد.

بهذا الفوز، رفع أرسنال رصيده إلى 61 نقطة ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، متقدما على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- آرسنال - 61 نقطة

2- مانشستر سيتي - 56 نقطة

3- أستون فيلا - 51 نقطة

4- تشيلسي - 45 نقطة

5- مانشستر يونايتد - 45 نقطة

6- ليفربول - 45 نقطة

7- برينتفورد - 40 نقطة

8- بورنموث - 38 نقطة

9- إيفرتون- 37 نقطة

10- فولهام - 37 نقطة

11- نيوكاسل يونايتد - 36 نقطة

12- سندرلاند - 36 نقطة

13- كريستال بالاس - 35 نقطة

14- برايتون - 34 نقطة

15- ليدز يونايتد - 31 نقطة

16- توتنهام - 29 نقطة

17- نوتنجهام - 27 نقطة

18- وست هام - 25 نقطة

19- بيرنلي - 19 نقطة

20- وولفرهامبتون - 10 نقاط

