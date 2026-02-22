آرسنال يقسو على توتنهام برباعية في الدوري الإنجليزي

حقق فريق أرسنال فوزا كبيرا على نظيره توتنهام برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وسجل أهداف أرسنال كل من: ابريتشي ايزي في الدقيقة 32 و 61، وفيكتور جيوكيريس في الدقيقة 47 و 4+90.

وسجل هدف توتنهام الوحيد في المباراة راندال كولو مواني في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الانتصار، واصل أرسنال حفاظه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، رافعا رصيده إلى 61 نقطة، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 29 نقطة ليحتل المركز السادس عشر.