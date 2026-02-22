مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

0 1
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 4
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

3 0
17:15

ليفانتي

الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

فالنسيا

الدوري الإيطالي

ميلان

0 1
19:00

بارما

جميع المباريات

آرسنال يقسو على توتنهام برباعية في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

08:58 م 22/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة أرسنال وتوتنهام (3)
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة أرسنال وتوتنهام (4)
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة أرسنال وتوتنهام (2)

حقق فريق أرسنال فوزا كبيرا على نظيره توتنهام برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وسجل أهداف أرسنال كل من: ابريتشي ايزي في الدقيقة 32 و 61، وفيكتور جيوكيريس في الدقيقة 47 و 4+90.

وسجل هدف توتنهام الوحيد في المباراة راندال كولو مواني في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الانتصار، واصل أرسنال حفاظه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، رافعا رصيده إلى 61 نقطة، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 29 نقطة ليحتل المركز السادس عشر.

