العودة للصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة

نجح فريق برشلونة في تحقيق فوزا مهما على نظيره ليفانتي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

بهذا الفوز، تصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، مرة أخرى بعد تلقي ريال مدريد هزيمة مفاجئة أمس السبت أمام أوساسونا بنتيجة 2-1، ليتوقف رصيد الملكي عند 60 نقطة في المركز الثاني.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:

1- برشلونة ريال مدريد - 61 نقطة

2- ريال مدريد - 60 نقطة

3- فياريال - 48 نقطة

4- أتلتيكو مدريد - 48 نقطة

5- ريال بيتيس - 42 نقطة

6- إسبانيول - 35 نقطة

7- سيلتا فيجو - 35 نقطة

8- أتلتيك بلباو - 34 نقطة

9- أوساسونا - 33 نقطة

10- ريال سوسيداد - 32 نقطة

11- إشبيلية - 29 نقطة

12- خيتافي - 29 نقطة

13- جيرونا - 29 نقطة

14- رايو فايكانو - 26 نقطة

15- ألافيس - 26 نقطة

16- فالنسيا إلتشي - 26 نقطة

17- إلتشي - 25 نقطة

18- ريال مايوركا - 25 نقطة

19- ليفانتي - 18 نقطة

20- ريال أوفيدو - 17 نقطة