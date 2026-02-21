مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

0 1
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 3
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

3 0
17:15

ليفانتي

الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

فالنسيا

الدوري الإيطالي

ميلان

0 0
19:00

بارما

جميع المباريات

ألفارو أربيلوا يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة أوساسونا في الدوري

كتب - محمد عبد السلام:

06:44 م 21/02/2026 تعديل في 22/02/2026
أعلن الإسباني ألفارو أربيلوا المدير الفني لنادي ريال مدريد عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة أوساسونا ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين في الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وتقام على المباراة على ملعب السادار معقل أوساسونا.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة أوساسونا كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: داني كارباخال - راؤول أسينسيو - دافيد ألابا - ألفارو كاريراس.

خط الوسط: أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - إدواردو كامافينجا.

خط الهجوم: أردا جولر - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، بينما يدخل أوساسونا المباراة وهو يحتل المركز العاشر برصيد 30 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد تشكيل ريال مدريد الدوري الإسباني مباراة ريال مدريد وأوساسونا

