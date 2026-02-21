ألفارو أربيلوا يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة أوساسونا في الدوري

أول تحرك من الاتحاد التونسي عقب تعرض المجبري للعنصرية

أعلن الإسباني ألفارو أربيلوا المدير الفني لنادي ريال مدريد عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة أوساسونا ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين في الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وتقام على المباراة على ملعب السادار معقل أوساسونا.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة أوساسونا كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: داني كارباخال - راؤول أسينسيو - دافيد ألابا - ألفارو كاريراس.

خط الوسط: أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - إدواردو كامافينجا.

خط الهجوم: أردا جولر - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، بينما يدخل أوساسونا المباراة وهو يحتل المركز العاشر برصيد 30 نقطة.