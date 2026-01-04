أهلي جدة السعودي يعلن ضم أولى صفقاته الشتوية

"مباراة مختلفة ونريد التأهل" .. 5 رسائل قوية من مدرب بنين عن مواجهة مصر

أعلن نادي أهلي جدة السعودي التعاقد مع اللاعب البرازيلي، ريكاردو ماتياس قادما من فريق إنترناسيونال البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف الفريق السعودي، أن تعاقد مع اللاعب صاحب ال 19 عاما، بعقد لمدة 4 سنوات، حتى عام 2030.

وشارك صاحب الـ 19 عاما، مع فريق إنترناسيونال البرازيلي 35 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 7 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي شارك ريكاردو ماتياس مع منتخب البرازيل تحت 20 عاما في مباراتين، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة آخر.

والجدير بالذكر أن تعاقد أهلي جدة مع ماتياس، تعد أولى صفقات الفريق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجاري.

