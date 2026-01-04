مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

0 0
18:00

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

1 1
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

فولهام

1 1
17:15

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

3 0
17:15

ريال بيتيس

جميع المباريات

أهلي جدة السعودي يعلن ضم أولى صفقاته الشتوية

كتب - يوسف محمد:

06:43 م 04/01/2026
أعلن نادي أهلي جدة السعودي التعاقد مع اللاعب البرازيلي، ريكاردو ماتياس قادما من فريق إنترناسيونال البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف الفريق السعودي، أن تعاقد مع اللاعب صاحب ال 19 عاما، بعقد لمدة 4 سنوات، حتى عام 2030.

وشارك صاحب الـ 19 عاما، مع فريق إنترناسيونال البرازيلي 35 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 7 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي شارك ريكاردو ماتياس مع منتخب البرازيل تحت 20 عاما في مباراتين، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة آخر.

والجدير بالذكر أن تعاقد أهلي جدة مع ماتياس، تعد أولى صفقات الفريق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجاري.

أهلي جدة السعودي الدوري السعودي فترة الانتقالات الشتوية

أخبار كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

