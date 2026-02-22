بعد واقعة فينيسيوس.. لاعب تونسي يتعرض للعنصرية في الدوري الإنجليزي

بينها ليفربول ضد نوتنجهام.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

أصدر نادي بيرنلي بياناً رسمياً اليوم السبت، أعرب فيه عن إدانته الشديدة للإساءات العنصرية التي تعرض لها لاعبه التونسي حنبعل المجبري، خلال مواجهة تشيلسي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف المجبرى بعد مشاركته اليوم في المباراة عبر حسابه على "إنستجرام" عن رسالة مسيئة تلقاها عبر المنصة، إذ نشر صورة للرسالة وطالب بضرورة تعزيز الوعي والتعليم، قائلاً:"نحن في عام 2026 وما زال هناك أشخاص مثل هؤلاء".

بيان بيرنلي

وأكد النادي في بيانه اليوم: "الجميع في بيرنلي يشعر بالاشمئزاز من الإساءة العنصرية عبر الإنترنت التي وجهت إلى حنبعل عقب مباراة اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز، لا مكان لمثل هذا السلوك في مجتمعنا، ونحن ندينه دون تحفظ".

وأضاف البيان: "موقف النادي واضح وصارم، إذ نتبع سياسة عدم التسامح مطلقاً مع أي شكل من أشكال التمييز، لقد تم إبلاغ الشركة المالكة لإنستجرام "ميتا" بالمنشور، ونتوقع دعماً قوياً منها، إلى جانب رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والشرطة لضمان تحديد هوية المسؤول عن هذه الإساءة والتحقيق معه".

وأتم ليونيل بيانه مشدداً على أن "لا مكان للعنصرية".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها المجبري لموقف عنصري، إذ سبق أن تعرض لإساءة على أرض الملعب خلال موسم الفريق في دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" العام الماضي.

وكان لاعب بريستون ميلوتين أوسماييتش عوقب بالإيقاف تسع مباريات في فبراير 2025، بعد إدانته بتوجيه إساءة عنصرية إلى الدولي التونسي.

ووجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهاماً مشدداً للاعب مع تغريمه 21 ألف جنيه إسترليني وإلزامه بحضور دورة توعوية رغم نفيه الاتهامات آنذاك.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من تعرض البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، لإساءة عنصرية من لاعب بنفيكا جيانلوكا بريستياني خلال مباراة بدوري أبطال أوروبا.