زيادة غير متوقعة في تكاليف تطوير ملعب كامب نو.. ما القصة؟

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل عملية التجديد الشاملة لملعب كامب نو بجانب الميزانية المالية لها.

ووفقاً لتقرير وسيلة الإعلام الكتالونية RAC1 فقد تجاوز إجمالي تكلفة المشروع مبلغ 960 مليون يورو الذي أعلن عنه النادي سابقاً.

وتشير التقديرات الحديثة إلى أن التكلفة النهائية تتراوح بين 1.1 مليار و1.2 مليار يورو، أي بزيادة كبيرة عن الرقم المعلن عند

على مشروع تطوير Espai Barça لأول مرة.

وكان النادي حدد ميزانية استثمارية قدرها 960 مليون يورود ويشمل المشروع زيادة الطاقة الاستيعابية للمقاعد وتحديث مناطق الضيافة والمرافق التجارية، بهدف تعزيز الإيرادات طويلة الأجل للنادي.

إذا ثبتت صحة هذه التقديرات فستشكل الزيادة نحو 15 إلى 25% مقارنة بالتقدير الأصلي، ولم يؤكد برشلونة رسمياً هذه الأرقام بعد كما لم يوضح النادي العوامل التي أدت إلى ارتفاع التكاليف.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره ليفانتي اليوم الأحد على أرضية ملعب سبوتيفاي كامب نو، لحساب الجولة 25 من منافسات الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.