مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
17:15

ليفانتي

الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

فالنسيا

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
19:00

بارما

جميع المباريات

إعلان

زيادة غير متوقعة في تكاليف تطوير ملعب كامب نو.. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

10:00 ص 22/02/2026

استاذ كامب نو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل عملية التجديد الشاملة لملعب كامب نو بجانب الميزانية المالية لها.

ووفقاً لتقرير وسيلة الإعلام الكتالونية RAC1 فقد تجاوز إجمالي تكلفة المشروع مبلغ 960 مليون يورو الذي أعلن عنه النادي سابقاً.

وتشير التقديرات الحديثة إلى أن التكلفة النهائية تتراوح بين 1.1 مليار و1.2 مليار يورو، أي بزيادة كبيرة عن الرقم المعلن عند
على مشروع تطوير Espai Barça لأول مرة.

وكان النادي حدد ميزانية استثمارية قدرها 960 مليون يورود ويشمل المشروع زيادة الطاقة الاستيعابية للمقاعد وتحديث مناطق الضيافة والمرافق التجارية، بهدف تعزيز الإيرادات طويلة الأجل للنادي.

إذا ثبتت صحة هذه التقديرات فستشكل الزيادة نحو 15 إلى 25% مقارنة بالتقدير الأصلي، ولم يؤكد برشلونة رسمياً هذه الأرقام بعد كما لم يوضح النادي العوامل التي أدت إلى ارتفاع التكاليف.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره ليفانتي اليوم الأحد على أرضية ملعب سبوتيفاي كامب نو، لحساب الجولة 25 من منافسات الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ملعب كامب نو برشلونة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لا تتجاهل الأعراض خلال الصيام.. أعراض خفية تستدعي زيارة الطبيب
رمضان ستايل

لا تتجاهل الأعراض خلال الصيام.. أعراض خفية تستدعي زيارة الطبيب

هل يعارض الشرع استقلال الأبناء عن الأسرة بعد سن 18 عامًا؟.. علي جمعة يواجه
جنة الصائم

هل يعارض الشرع استقلال الأبناء عن الأسرة بعد سن 18 عامًا؟.. علي جمعة يواجه
"ما زلت أختارك كل يوم".. زوجة إمام عاشور تنشر صورا جديدة وتعلق
مصراوي ستوري

"ما زلت أختارك كل يوم".. زوجة إمام عاشور تنشر صورا جديدة وتعلق
اليوم.. بدء بيع "سند المواطن" أجل 18 شهرًا بعائد 17.75% عبر مكاتب البريد
أخبار البنوك

اليوم.. بدء بيع "سند المواطن" أجل 18 شهرًا بعائد 17.75% عبر مكاتب البريد
تفتيش مفاجئ على مسار العائلة المقدسة في 5 محافظات.. ماذا حدث؟
أخبار مصر

تفتيش مفاجئ على مسار العائلة المقدسة في 5 محافظات.. ماذا حدث؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر
تحديث الطقس.. تدفق للسحب وفرص أمطار على هذه المناطق
بعد ظهور تشققات وهبوط.. هل أصبح سد النهضة قنبلة موقوتة لدول المصب؟