موعد مباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

04:00 ص 22/02/2026
يلاقي فريق أرسنال نظيره توتنهام اليوم الأحد الموافق 22 فبراير، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين في الدوري الإنجليزي.


موعد مباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، وتقام المباراة على ملعب توتنهام.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت.

ويدخل أرسنال اللقاء وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، بينما يدخل توتنهام اللقاء وهو يحتل المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة.

