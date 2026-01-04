موعد مباراة مالي والسنغال في دور ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

"موقف بن رمضان وديانج".. تشكيل مباراة تونس ومالي في كأس أمم أفريقيا

فاز منتخب مالي على تونس بركلات الترجيح 3-2، وذلك بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

أحرز هدف تونس فراس شواط في الدقيقة 88 من المباراة، وتعادل لاسين سينايكو في الدقيقة 90+7 من المباراة.

كما فاز منتخب السنغال على منتخب على السودان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أحرز أهداف السنغال؛ باب جايي (هدفين)، إبراهيم مايي، وسجل هدف السودان الوحيد أمير عبد الله يونس.

وبهذه النتيجة يلتقي منتخب مالي والسنغال في مباراة تقام في دور ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

موعد مباراة مالي والسنغال في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

وستلعب المباراة يوم الجمعة المقبل 9 يناير في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة