دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

1 1
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

1 0
21:00

شبيبة القبائل

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

0 4
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

3 2
19:30

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 1
22:00

نيوكاسل

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

37 24
16:00

تونس

"موقف محمد صلاح".. تشكيل ليفربول لمواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

كتب : يوسف محمد

09:41 م 31/01/2026 تعديل في 09:41 م
  عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة ليفربول وكارباج أغدام (5) (1)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة ليفربول وكارباج أغدام (1) (1)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة ليفربول وكارباج أغدام (3) (1)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة ليفربول وكارباج أغدام (4) (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح من مران ليفربول
  • عرض 11 صورة
    ليفربول
  • عرض 11 صورة
    مباراة ليفربول ومارسيليا (4) (1)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة ليفربول بارنزلي (2)
  • عرض 11 صورة
    مباراة ليفربول ومارسيليا (2) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة ليفربول ومارسيليا (5) (1)

استقر الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بقيادة أرني سلوت، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد اليوم السبت بالدوري الإنجليزي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة ال24 ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي وميلوس كيكرز

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافنبرج وفلوريان فيرتز

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي وكودي جاكبو

ويحتل فريق ليفربول المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، فيما يأتي فريق نيوكاسل في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 33 نقطة.

أقرأ أيضًا:

رسالة خاصة من ماليك إيفونا إلى يلسين كامويش بعد انضمامه للأهلي

"بينهم عواد وشحاتة".. الغيابات تضرب الزمالك قبل مباراة المصري في الكونفدرالية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول ونيوكاسل الدوري الإنجليزي مباراة ليفربول ونيوكاسل تشكيل ليفربول محمد صلاح

