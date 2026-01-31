"موقف محمد صلاح".. تشكيل ليفربول لمواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

أكثر من 14 مليون جنيه إسترليني.. محمد صلاح بين أكبر 100 دافع ضرائب في إنجلترا

استقر الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بقيادة أرني سلوت، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد اليوم السبت بالدوري الإنجليزي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة ال24 ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي وميلوس كيكرز

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافنبرج وفلوريان فيرتز

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي وكودي جاكبو

ويحتل فريق ليفربول المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، فيما يأتي فريق نيوكاسل في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 33 نقطة.

