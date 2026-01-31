فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة ليفربول ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي

أنهى فريق ليفربول الشوط الأول من مباراته أمام نيوكاسل يونايتد متقدما بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الـ 24 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وتألق الفرنسي هوجو إيكيتيكي، لاعب ليفربول في الشوط الأول من المباراة، حيث نجح في تسجيل ثنائية فريقه في مرمى نيوكاسل بالشوط الأول.

وجاء هدف نيوكاسل يونايتد الوحيد في الشوط الأول من المباراة، عن طريق اللاعب أنتوني جوردون في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

وحال انتهاء اللقاء بهذه النتيجة، سيرفع ليفربول رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يتوقف رصيد نيوكاسل عند 33 نقطة في المركز العاشر.

جنووووووووووووون ليفربول!!!! فعلها هوغو ايكتيكي!!!!



هوغو ايكتيكي يسجل هدف التقدم بشكل خيالي!!!!!!!!!



pic.twitter.com/03k3H50OrE — عمرو (@bt3) January 31, 2026

ليفربول يعود!!!!!! ليفربول يسجل هدف التعادل!!!!!!!!



هوغو ايكتيكي يسجل بصناعة من فلوريان فيرتز!!!! 😱♥️

pic.twitter.com/z0od967ijw — عمرو (@bt3) January 31, 2026