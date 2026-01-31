مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

1 1
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

1 0
21:00

شبيبة القبائل

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

3 2
19:30

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

3 1
22:00

نيوكاسل

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

37 24
16:00

تونس

جميع المباريات

فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة ليفربول ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي

كتب – محمد عبد السلام:

11:12 م 31/01/2026
    خلال مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد (1)

أنهى فريق ليفربول الشوط الأول من مباراته أمام نيوكاسل يونايتد متقدما بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الـ 24 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وتألق الفرنسي هوجو إيكيتيكي، لاعب ليفربول في الشوط الأول من المباراة، حيث نجح في تسجيل ثنائية فريقه في مرمى نيوكاسل بالشوط الأول.

وجاء هدف نيوكاسل يونايتد الوحيد في الشوط الأول من المباراة، عن طريق اللاعب أنتوني جوردون في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

وحال انتهاء اللقاء بهذه النتيجة، سيرفع ليفربول رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يتوقف رصيد نيوكاسل عند 33 نقطة في المركز العاشر.

