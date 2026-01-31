مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

- -
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

شبيبة القبائل

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

نيوكاسل

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:00

تونس

بالفيديو.. حمزة عبد الكريم يصل إلى برشلونة

كتب : هند عواد

02:29 م 31/01/2026
    حمزة عبد الكريم يصل إلى برشلونة (1)
    حمزة عبد الكريم يصل إلى برشلونة (4)
    حمزة عبد الكريم يصل إلى برشلونة (3)
    حمزة عبد الكريم يصل إلى برشلونة (2)

وصل حمزة عبد الكريم، لاعب منتخب مصر للشباب والأهلي السابق، إلى مدينة برشلونة الإسبانية، تمهيدا للانضمام إلى فريقه الجديد الكتالوني.

ووقع حمزة عبد الكريم على عقود انتقاله إلى برشلونة، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع بند أحقية الشراء، مساء أمس الجمعة، وذلك بعدما جدد تعاقده مع الأهلي لموسم إضافي.

ونشر الحساب الرسمي لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، على منصة "إكس"، مقطع فيديو لحمزة عبد الكريم في المطار، وكتبت: "المهاجم المصري يصل إلى برشلونة".

نجم الزمالك السابق يشيد بمستوى الناشئين في مباريات الدوري

سببان أحدهما رمضان.. لماذا يتوقف الدوري المصري للسيدات 59 يوما؟

نجم الزمالك السابق يعلق على مواجهة المصري في الكونفدرالية

حمزة عبد الكريم برشلونة وصول حمزة عبد الكريم إلى برشلونة الأهلي

