بالفيديو.. حمزة عبد الكريم يصل إلى برشلونة

وصل حمزة عبد الكريم، لاعب منتخب مصر للشباب والأهلي السابق، إلى مدينة برشلونة الإسبانية، تمهيدا للانضمام إلى فريقه الجديد الكتالوني.

ووقع حمزة عبد الكريم على عقود انتقاله إلى برشلونة، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع بند أحقية الشراء، مساء أمس الجمعة، وذلك بعدما جدد تعاقده مع الأهلي لموسم إضافي.

🟦🟥 El delantero centro egipcio Hamza Abdelkarim ya está en Barcelona



📹 @Benayadachraf pic.twitter.com/ieKgFHMbJW — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 31, 2026

ونشر الحساب الرسمي لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، على منصة "إكس"، مقطع فيديو لحمزة عبد الكريم في المطار، وكتبت: "المهاجم المصري يصل إلى برشلونة".

