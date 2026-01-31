مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

1 1
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

1 0
21:00

شبيبة القبائل

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

3 2
19:30

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

3 1
22:00

نيوكاسل

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

37 24
16:00

تونس

لحظة بلحظة.. ليفربول 3 ضد 1 نيوكاسل يونايتد .. صلاح يهدر فرصة تسجيل الرابع للريدز

كتب : مصراوي

10:03 م 31/01/2026 تعديل في 11:54 م
انطلقت منذ قليل مباراة ليفربول أمام نظيره نيوكاسل يونايتد في اللقاء الذي يجمع بينهما، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويحتل فريق ليفربول المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، فيما يأتي فريق نيوكاسل في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 33 نقطة.

ودخل فريق ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي وميلوس كيكرز

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافنبرج وفلوريان فيرتز

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي وكودي جاكبو

أبرز أحداث مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 3: توقف المباراة لعلاج لاعب نيوكاسل

الدقيقة 6: محاولات من لاعبي نيوكاسل لتسجيل الهدف الأول في مرمى ليفربول

الدقيقة 16: عرضية من لاعب ليفربول يبعدها دفاع نيوكاسل الإنجليزي

الدقيقة 17: تسديدة من إيكتيكي يتصدى لها حارس مرمى نيوكاسل يونايتد

الدقيقة 19: فرصة خطيرة لليفربول بعد انطلاقة من محمد صلاح ولكن يبعدها دفاع نيوكاسل

الدقيقة 26: القائم يمنع الهدف الأول لنيوكاسل بعد تسديدة قوية من لاعب الفريق، من على حدود منطقة الجزاء

الدقيقة 33: تسديدة من إيكتيكي يتصدى لها حارس مرمى نيوكاسل

الدقيقة 36: أنتوني جوردون يحرز الهدف الأول لنيوكاسل

الدقيقة 41: هوجو إيكتيكي يحرز هدف التعادل لليفربول في مرمى نيوكاسل

الدقيقة 43: إيكتيكي يحرز الهدف الثاني للريدز

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 50: تسديدة من إيكتيكي من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار مرمى نيوكاسل

الدقيقة 60: سيطرة على الكرة من لاعبي ليفربول في منتصف الملعب

الدقيقة 67: فيرتز يحرز الهدف الثالث لليفربول في مرمى نيوكاسل

الدقيقة:محمد صلاح يهدر فرصة الهدف الرابع لليفربول، بعد انفراد بالمرمى ولكنه يسددها بجوار القائم

الدقيقة 78: تسديدة قوية من جوردون لاعب نيوكاسل تخرج أعلى مرمى فريق ليفربول

الدقيقة 81: عرضية من لاعب نيوكاسل تربير يتصدى لها أليسون بيكر

الدقيقة 85: 5 دقائق متبقية على نهاية المباراة

هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع
"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
السيسي وبزشكيان يناقشان تصاعد التوتر في المنطقة والحلول السلمية للملف النووي