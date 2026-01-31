مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

1 1
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

شبيبة القبائل

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

0 2
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

نيوكاسل

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

37 24
16:00

تونس

جميع المباريات

الأهلي يتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

كتب : هند عواد

03:00 م 31/01/2026 تعديل في 05:01 م
تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز التنزاني، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة الثامنة، في صدارة المجموعة الثانية، فيما يأتي يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

تفاصيل مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

رواد موقع مصراوي انتظروا تغطية خاصة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: مروان عثمان

إلى أحداث المباراة:

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 4: تصويبة من طاهر محمد طاهر من خارج المنطقة، لكن بجوار المرمى

الدقيقة 10: مصطفى شوبير يتصدى لتصويبة قوية من لاعب يانج أفريكانز

الدقيقة 13: توقف اللعب لإصابة ياسين مرعي

الدقيقة 23: بطاقة صفراء لبوكا للاعب يانج أفريكانز

الدقيقة 27: توقف اللعب لإصابة زيزو

الدقيقة 28: توقف اللعب لإصابة مصطفى شوبير

الدقيقة 38: بطاقة صفراء لمصطفى شوبير

45+1: هدف أول لصالح يانج أفريكانزش

الدقيقة 61: تعادل الأهلي عن طريق أليو ديانج

الدقيقة 87: خطأ لصالح محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي

الأهلي ويانج أفريكانز مباراة اللأهلي بث مباشر الأهلي ويانج أفريكانز

