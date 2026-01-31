مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

1 1
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

1 0
21:00

شبيبة القبائل

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

0 4
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

3 2
19:30

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
22:00

نيوكاسل

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

37 24
16:00

تونس

بيراميدز يعلن قائمته لمواجهة نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

كتب - نهى خورشيد

09:55 م 31/01/2026

بيراميدز

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن قائمة اللاعبين المختارة لخوض مواجهة نهضة بركان المغربي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الفريق الكروي بنادي بيراميدز نظيره نهضة بركان في السادسة مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات للمسابقة القارية.

وضمت قائمة الفريق في حراسة المرمى كلاً من أحمد الشناوي، شريف إكرامي، ومحمود جاد.

وفي خط الدفاع، اختار الجهاز الفني اللاعبين: محمود مرعي، علي جبر، أحمد سامي، أسامة جلال، محمد الشيبي، وكريم حافظ.

أما خط الوسط، فجاءت اختياراته واسعة، وشملت: بلاتي توريه، مصطفى فتحي، أحمد توفيق، حامد حمدان، مهند لاشين، محمود زلاكة، وليد الكرتي، ناصر ماهر، أحمد عاطف “قطة”، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا، وباسكال فيري.

وفي الخط الأمامي، ضمت القائمة كلاً من فيستون مايبلي، يوسف أوباما، دودو الجباس، ومروان حمدي.

بيراميدز نهضة بركان أبطال إفريقيا

