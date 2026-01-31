يقترب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، من رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي، عندما يواجه نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم.

ويحل نيوكاسل يونايتد ضيفا على ليفربول، في العاشرة مساء اليوم، على ملعب "الأنفيلد"، في إطار منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعتبر نيوكاسل يونايتد خصم محمد صلاح المفضل، إذ أنه ساهم في 19 هدفا خلال 14 مباراة له ضد الفريق، بواقع 10 أهداف و 9 تمريرات حاسمة، وتعد هذه أكبر مساهمة لصلاح ضد فريق في الدوري الإنجليزي، متساويا مع مانشستر يونايتد.

وفي حالة صناعة محمد صلاح لهدف مساء اليوم، سيصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف ويقدم 10 تمريرات ضد فريق واحد.

