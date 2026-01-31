مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

- -
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

شبيبة القبائل

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

نيوكاسل

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:00

تونس

جميع المباريات

إعلان

أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي ينتظر محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد

كتب : هند عواد

12:21 م 31/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح لاعب نادي ليفربول
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح في تدريبات ليفربول قبل مواجهة الإنتر (3)
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح في تدريبات ليفربول قبل مواجهة الإنتر (1)
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح في تدريبات ليفربول قبل مواجهة الإنتر (4)
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح في تدريبات ليفربول قبل مواجهة الإنتر (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يقترب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، من رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي، عندما يواجه نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم.

ويحل نيوكاسل يونايتد ضيفا على ليفربول، في العاشرة مساء اليوم، على ملعب "الأنفيلد"، في إطار منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعتبر نيوكاسل يونايتد خصم محمد صلاح المفضل، إذ أنه ساهم في 19 هدفا خلال 14 مباراة له ضد الفريق، بواقع 10 أهداف و 9 تمريرات حاسمة، وتعد هذه أكبر مساهمة لصلاح ضد فريق في الدوري الإنجليزي، متساويا مع مانشستر يونايتد.

وفي حالة صناعة محمد صلاح لهدف مساء اليوم، سيصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف ويقدم 10 تمريرات ضد فريق واحد.

اقرأ أيضًا:
نجم الزمالك السابق يشيد بمستوى الناشئين في مباريات الدوري

سببان أحدهما رمضان.. لماذا يتوقف الدوري المصري للسيدات 59 يوما؟

نجم الزمالك السابق يعلق على مواجهة المصري في الكونفدرالية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول محمد صلاح ليفربول ليفربول ونيوكاسل يونايتد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية تُعلن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن 2026
حوادث وقضايا

الداخلية تُعلن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن 2026
دفاع ضحايا "مستريح السيارات": المتهم يعارض على أكثر من 50 حكمًا قضائيًا
حوادث وقضايا

دفاع ضحايا "مستريح السيارات": المتهم يعارض على أكثر من 50 حكمًا قضائيًا
7 نصائح مهمة لاستخدام عداد الكهرباء "الكارت" و"الوقت الصديق"
أخبار مصر

7 نصائح مهمة لاستخدام عداد الكهرباء "الكارت" و"الوقت الصديق"
وظائف جديدة في 8 وزارات ومؤسسات حكومية - تفاصيل
أخبار مصر

وظائف جديدة في 8 وزارات ومؤسسات حكومية - تفاصيل
جمالها لافت.. ملكة جمال الكون 2025 بإطلالة جذابة
الموضة

جمالها لافت.. ملكة جمال الكون 2025 بإطلالة جذابة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان