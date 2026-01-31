سطو على منزل مدافع مانشستر سيتي خلال مواجهاته بدوري أبطال أوروبا.. ما القصة؟

شهدت مباراة الدحيل والريان، في الدوري القطري للمحترفين، لافتة إنسانية من الجزائري عادل بولبينة، عندما أهدى هدفه لأحد طفال غزة.

وقبل بداية المباراة، نزل عادل بولبينة إلى الملعب، رفقة طفل فلسطيني مبتور الذراعين، إثر العدوان الإسرائيلي على غزة.

وفي الدقيقة 13 من المباراة، تقدم عادل بولبينة للدحيل، واحتفل بوضع يديه داخل قميصه "كأنه مبتور الذراعين"، دعما لهذا الطفل.

هذا من اطفال غزه واختار ان يكون مع عادل بولبينه

شوفو احتفالية عادل بولبينة علشان هالطفل#دوري_نجوم_بنك_الدوحة pic.twitter.com/mVdxS3ZKTg — Bo7md - بوحمد ‏ (@bo7md6_) January 30, 2026

وانتهت مباراة القمة التي أقيمت بين الدحيل والريان على ملعب ستاد عبدالله بن خليفة، بالتعادل الإيجابي، وذلك في الجولة الـ14 من دوري نجوم بنك الدوحة.

