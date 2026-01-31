مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

- -
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

شبيبة القبائل

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

نيوكاسل

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:00

تونس

مع طفل فلسطيني مبتور الذراعين.. لافتة إنسانية للنجم الجزائري عادل بولبينة

كتب : هند عواد

10:53 ص 31/01/2026
    عادل بولبينه مع طفل فلسطيني في مباراة الدحيل والريان (1)
    عادل بولبينه مع طفل فلسطيني في مباراة الدحيل والريان (3)
    عادل بولبينه مع طفل فلسطيني في مباراة الدحيل والريان (2)

شهدت مباراة الدحيل والريان، في الدوري القطري للمحترفين، لافتة إنسانية من الجزائري عادل بولبينة، عندما أهدى هدفه لأحد طفال غزة.

وقبل بداية المباراة، نزل عادل بولبينة إلى الملعب، رفقة طفل فلسطيني مبتور الذراعين، إثر العدوان الإسرائيلي على غزة.

وفي الدقيقة 13 من المباراة، تقدم عادل بولبينة للدحيل، واحتفل بوضع يديه داخل قميصه "كأنه مبتور الذراعين"، دعما لهذا الطفل.

وانتهت مباراة القمة التي أقيمت بين الدحيل والريان على ملعب ستاد عبدالله بن خليفة، بالتعادل الإيجابي، وذلك في الجولة الـ14 من دوري نجوم بنك الدوحة.

عادل بولبينة لدحيل والريان لجزائري عادل بولبينة

أحدث الموضوعات

أسعار الهواتف ارتفعت 20%.. ياسمين عز: قرار إلغاء الإعفاء قدم المواطن على
أسعار الهواتف ارتفعت 20%.. ياسمين عز: قرار إلغاء الإعفاء قدم المواطن على
شوبير وبديل إمام عاشور.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة يانج أفريكانز
شوبير وبديل إمام عاشور.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة يانج أفريكانز
في ذكرى رحيله.. "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ راغب مصطفى غلوش
في ذكرى رحيله.. "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ راغب مصطفى غلوش
على ظهر حصان.. اللاعب هادي رياض يحتفل مع أهالي قريته بالانضمام للأهلي
على ظهر حصان.. اللاعب هادي رياض يحتفل مع أهالي قريته بالانضمام للأهلي
أرخص أسعار برامج عمرة رمضان 2026.. تبدأ من 30 ألف جنيه
أرخص أسعار برامج عمرة رمضان 2026.. تبدأ من 30 ألف جنيه

